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Аварийный роуминг отключили на большей части Крыма

Аварийный роуминг отключили на большей части Крыма - 21.09.2026, ПРАЙМ

Аварийный роуминг отключили на большей части Крыма

Аварийный роуминг в большинстве районов Крыма выключили из-за улучшения энергоснабжения и более устойчивой связи, сообщила пресс-служба компании "Миранда Медиа" | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T12:43+0300

2026-09-21T12:43+0300

2026-09-21T12:43+0300

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Аварийный роуминг в большинстве районов Крыма выключили из-за улучшения энергоснабжения и более устойчивой связи, сообщила пресс-служба компании "Миранда Медиа" (оператор связи "Миранда"). Услуга аварийного роуминга на случай перебоев со связью была впервые активирована в регионе на фоне за нестабильного электроснабжения в конце июня. "Аварийный роуминг на большей части Крыма отключили", – сказали в пресс-службе компании. По данным оператора, связь для абонентов "Миранды" стала более устойчивой вследствие улучшения энергоснабжения в большинстве населенных пунктов. В компании уточнили, что в настоящий момент аварийный роуминг продолжает действовать в Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах республики, а также в Судаке.

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