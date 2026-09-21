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Аварийный роуминг отключили на большей части Крыма
Аварийный роуминг отключили на большей части Крыма - 21.09.2026, ПРАЙМ
Аварийный роуминг отключили на большей части Крыма
Аварийный роуминг в большинстве районов Крыма выключили из-за улучшения энергоснабжения и более устойчивой связи, сообщила пресс-служба компании "Миранда Медиа" | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T12:43+0300
2026-09-21T12:43+0300
2026-09-21T12:43+0300
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Аварийный роуминг в большинстве районов Крыма выключили из-за улучшения энергоснабжения и более устойчивой связи, сообщила пресс-служба компании "Миранда Медиа" (оператор связи "Миранда"). Услуга аварийного роуминга на случай перебоев со связью была впервые активирована в регионе на фоне за нестабильного электроснабжения в конце июня. "Аварийный роуминг на большей части Крыма отключили", – сказали в пресс-службе компании. По данным оператора, связь для абонентов "Миранды" стала более устойчивой вследствие улучшения энергоснабжения в большинстве населенных пунктов. В компании уточнили, что в настоящий момент аварийный роуминг продолжает действовать в Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах республики, а также в Судаке.
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крым
Аварийный роуминг отключили на большей части Крыма
Аварийный роуминг на большей части Крыма отключили из-за улучшения энергоснабжения
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Аварийный роуминг в большинстве районов Крыма выключили из-за улучшения энергоснабжения и более устойчивой связи, сообщила пресс-служба компании "Миранда Медиа" (оператор связи "Миранда").
Услуга аварийного роуминга на случай перебоев со связью была впервые активирована в регионе на фоне за нестабильного электроснабжения в конце июня.
"Аварийный роуминг на большей части Крыма отключили", – сказали в пресс-службе компании.
По данным оператора, связь для абонентов "Миранды" стала более устойчивой вследствие улучшения энергоснабжения в большинстве населенных пунктов.
В компании уточнили, что в настоящий момент аварийный роуминг продолжает действовать в Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах республики, а также в Судаке.