Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аварийный роуминг отключили на большей части Крыма - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/krym-873507829.html
Аварийный роуминг отключили на большей части Крыма
Аварийный роуминг отключили на большей части Крыма - 21.09.2026, ПРАЙМ
Аварийный роуминг отключили на большей части Крыма
Аварийный роуминг в большинстве районов Крыма выключили из-за улучшения энергоснабжения и более устойчивой связи, сообщила пресс-служба компании "Миранда Медиа" | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T12:43+0300
2026-09-21T12:43+0300
крым
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873507829.jpg?1789983799
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Аварийный роуминг в большинстве районов Крыма выключили из-за улучшения энергоснабжения и более устойчивой связи, сообщила пресс-служба компании "Миранда Медиа" (оператор связи "Миранда"). Услуга аварийного роуминга на случай перебоев со связью была впервые активирована в регионе на фоне за нестабильного электроснабжения в конце июня. "Аварийный роуминг на большей части Крыма отключили", – сказали в пресс-службе компании. По данным оператора, связь для абонентов "Миранды" стала более устойчивой вследствие улучшения энергоснабжения в большинстве населенных пунктов. В компании уточнили, что в настоящий момент аварийный роуминг продолжает действовать в Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах республики, а также в Судаке.
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крым
КРЫМ
12:43 21.09.2026
 
Аварийный роуминг отключили на большей части Крыма

Аварийный роуминг на большей части Крыма отключили из-за улучшения энергоснабжения

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Аварийный роуминг в большинстве районов Крыма выключили из-за улучшения энергоснабжения и более устойчивой связи, сообщила пресс-служба компании "Миранда Медиа" (оператор связи "Миранда").
Услуга аварийного роуминга на случай перебоев со связью была впервые активирована в регионе на фоне за нестабильного электроснабжения в конце июня.
"Аварийный роуминг на большей части Крыма отключили", – сказали в пресс-службе компании.
По данным оператора, связь для абонентов "Миранды" стала более устойчивой вследствие улучшения энергоснабжения в большинстве населенных пунктов.
В компании уточнили, что в настоящий момент аварийный роуминг продолжает действовать в Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах республики, а также в Судаке.
 
КРЫМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала