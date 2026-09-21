https://1prime.ru/20260921/kurs-873515311.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к снижению

Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к снижению - 21.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к снижению

Курс китайской валюты по отношению к российской после утреннего символического роста перешел к снижению днем понедельника, следует из данных Московской биржи. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:35+0300

2026-09-21T14:35+0300

2026-09-21T14:40+0300

рынок

торги

евгений локтюхов

псб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873515311.jpg?1789990837

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской после утреннего символического роста перешел к снижению днем понедельника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.09 мск снижался на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,52 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,51- 12,63 рубля. Стоимость нефти снижалась на 2,5%, до 101,3 доллара за баррель сорта Brent. Юань продолжает проторговывать диапазон 12,3-12,8 рубля, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Значимых триггеров для выхода из него стоит ожидать либо по мере поступления значимых вводных по геополитике, либо по мере активизации продаж со стороны экспортеров, которые на этой неделе начнут готовиться к налоговых выплатам (28 сентября)", - добавляет он. По-прежнему считаем, что текущий баланс рисков, в отсутствие сильного геополитического негатива, смещен в сторону укрепления рубля, уточняет Локтюхов. С учетом налогового периода курс пока может продолжить двигаться вблизи 12,50-12,65 рубля за юань, но при дальнейшем падении нефтяных котировок он может на время выйти вверх из этого диапазона, ожидает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, евгений локтюхов, псб