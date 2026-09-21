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Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к снижению - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к снижению
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к снижению - 21.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к снижению
Курс китайской валюты по отношению к российской после утреннего символического роста перешел к снижению днем понедельника, следует из данных Московской биржи. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:35+0300
2026-09-21T14:40+0300
рынок
торги
евгений локтюхов
псб
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской после утреннего символического роста перешел к снижению днем понедельника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.09 мск снижался на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,52 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,51- 12,63 рубля. Стоимость нефти снижалась на 2,5%, до 101,3 доллара за баррель сорта Brent. Юань продолжает проторговывать диапазон 12,3-12,8 рубля, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Значимых триггеров для выхода из него стоит ожидать либо по мере поступления значимых вводных по геополитике, либо по мере активизации продаж со стороны экспортеров, которые на этой неделе начнут готовиться к налоговых выплатам (28 сентября)", - добавляет он. По-прежнему считаем, что текущий баланс рисков, в отсутствие сильного геополитического негатива, смещен в сторону укрепления рубля, уточняет Локтюхов. С учетом налогового периода курс пока может продолжить двигаться вблизи 12,50-12,65 рубля за юань, но при дальнейшем падении нефтяных котировок он может на время выйти вверх из этого диапазона, ожидает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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рынок, торги, евгений локтюхов, псб
Рынок, Торги, Евгений Локтюхов, ПСБ
14:35 21.09.2026 (обновлено: 14:40 21.09.2026)
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к снижению

Курс юаня снижался на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,52 рубля

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской после утреннего символического роста перешел к снижению днем понедельника, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.09 мск снижался на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,52 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,51- 12,63 рубля.
Стоимость нефти снижалась на 2,5%, до 101,3 доллара за баррель сорта Brent.
Юань продолжает проторговывать диапазон 12,3-12,8 рубля, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Значимых триггеров для выхода из него стоит ожидать либо по мере поступления значимых вводных по геополитике, либо по мере активизации продаж со стороны экспортеров, которые на этой неделе начнут готовиться к налоговых выплатам (28 сентября)", - добавляет он.
По-прежнему считаем, что текущий баланс рисков, в отсутствие сильного геополитического негатива, смещен в сторону укрепления рубля, уточняет Локтюхов.
С учетом налогового периода курс пока может продолжить двигаться вблизи 12,50-12,65 рубля за юань, но при дальнейшем падении нефтяных котировок он может на время выйти вверх из этого диапазона, ожидает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
 
РынокТоргиЕвгений ЛоктюховПСБ
 
 
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