https://1prime.ru/20260921/kurs-873519095.html

Курс юаня снижается в направлении 12,5 рубля на ряде факторов

Курс юаня снижается в направлении 12,5 рубля на ряде факторов - 21.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня снижается в направлении 12,5 рубля на ряде факторов

Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник снижается в направлении 12,5 рубля на ряде факторов, следует из данных Московской биржи и... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:03+0300

2026-09-21T16:03+0300

2026-09-21T16:03+0300

рынок

торги

сша

юрий кравченко

ик "велес капитал"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873519095.jpg?1789995789

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник снижается в направлении 12,5 рубля на ряде факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.31 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,51-12,63 рубля. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,97% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже после +0,9% на предыдущих торгах. А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,82 рубля. А на внебиржевом рынке доллар котируется по 83,72 рубля. "Сохранение жестких процентных условий на внутреннем рынке поддерживает привлекательность рублевых активов. При этом текущие уровни процентных ставок, скорее, выступают стабилизирующим фактором, чем формируют самостоятельный импульс к дальнейшему укреплению российской валюты", - анализирует Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Сырьевой фон пока также остается благоприятным для рубля - высокие нефтяные цены поддерживают ожидания увеличения экспортной выручки, хотя фактическое влияние этого фактора на внутренний валютный рынок по-прежнему должно проявляться с отсрочкой, добавляет эксперт. Умеренно позитивным фактором для рубля формально остается сокращение объема покупок валюты в рамках бюджетного правила в сентябре, однако его влияние ограниченно и скорее проявляется нарастающим итогом за несколько месяцев, также отмечает он. "На текущей неделе мы ожидаем движение официального курса доллара в диапазоне 83,6–85,2 рубля, евро — 95,8–97,7 рубля", - продолжает Кравченко. В течение третьей декады сентября ожидаются колебания курсов доллара в пределах 82-87 рублей, евро - в коридоре 94,5-99,5 рубля и торги юанем в диапазоне 12,25-12,95 рубля, в свою очередь прогнозирует Спартак Соболев из "Альфа-Форекса". В дальнейшем следует учитывать, что фактором неопределенности стало принятие в США нового санкционного закона, предусматривающего расширение мер, затрагивающих российский энергетический экспорт, говорит Кравченко. "Непосредственное влияние новых мер на валютный рынок будет зависеть от их практической реализации, однако сам рост санкционной неопределенности может поддерживать повышенный спрос на зарубежную валюту и ограничивать положительный эффект для рубля от благоприятных нефтяных и процентных факторов", - заключает он.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, юрий кравченко, ик "велес капитал"