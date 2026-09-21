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Курс юаня снижается в направлении 12,5 рубля на ряде факторов - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня снижается в направлении 12,5 рубля на ряде факторов
Курс юаня снижается в направлении 12,5 рубля на ряде факторов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня снижается в направлении 12,5 рубля на ряде факторов
Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник снижается в направлении 12,5 рубля на ряде факторов, следует из данных Московской биржи и... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:03+0300
2026-09-21T16:03+0300
рынок
торги
сша
юрий кравченко
ик "велес капитал"
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник снижается в направлении 12,5 рубля на ряде факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.31 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,51-12,63 рубля. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,97% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже после +0,9% на предыдущих торгах. А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,82 рубля. А на внебиржевом рынке доллар котируется по 83,72 рубля. "Сохранение жестких процентных условий на внутреннем рынке поддерживает привлекательность рублевых активов. При этом текущие уровни процентных ставок, скорее, выступают стабилизирующим фактором, чем формируют самостоятельный импульс к дальнейшему укреплению российской валюты", - анализирует Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Сырьевой фон пока также остается благоприятным для рубля - высокие нефтяные цены поддерживают ожидания увеличения экспортной выручки, хотя фактическое влияние этого фактора на внутренний валютный рынок по-прежнему должно проявляться с отсрочкой, добавляет эксперт. Умеренно позитивным фактором для рубля формально остается сокращение объема покупок валюты в рамках бюджетного правила в сентябре, однако его влияние ограниченно и скорее проявляется нарастающим итогом за несколько месяцев, также отмечает он. "На текущей неделе мы ожидаем движение официального курса доллара в диапазоне 83,6–85,2 рубля, евро — 95,8–97,7 рубля", - продолжает Кравченко. В течение третьей декады сентября ожидаются колебания курсов доллара в пределах 82-87 рублей, евро - в коридоре 94,5-99,5 рубля и торги юанем в диапазоне 12,25-12,95 рубля, в свою очередь прогнозирует Спартак Соболев из "Альфа-Форекса". В дальнейшем следует учитывать, что фактором неопределенности стало принятие в США нового санкционного закона, предусматривающего расширение мер, затрагивающих российский энергетический экспорт, говорит Кравченко. "Непосредственное влияние новых мер на валютный рынок будет зависеть от их практической реализации, однако сам рост санкционной неопределенности может поддерживать повышенный спрос на зарубежную валюту и ограничивать положительный эффект для рубля от благоприятных нефтяных и процентных факторов", - заключает он.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
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рынок, торги, сша, юрий кравченко, ик "велес капитал"
Рынок, Торги, США, Юрий Кравченко, ИК "ВЕЛЕС Капитал"
16:03 21.09.2026
 
Курс юаня снижается в направлении 12,5 рубля на ряде факторов

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в направлении 12,5 рубля

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник снижается в направлении 12,5 рубля на ряде факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.31 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,51-12,63 рубля. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,97% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже после +0,9% на предыдущих торгах.
А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,82 рубля. А на внебиржевом рынке доллар котируется по 83,72 рубля.
"Сохранение жестких процентных условий на внутреннем рынке поддерживает привлекательность рублевых активов. При этом текущие уровни процентных ставок, скорее, выступают стабилизирующим фактором, чем формируют самостоятельный импульс к дальнейшему укреплению российской валюты", - анализирует Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".
Сырьевой фон пока также остается благоприятным для рубля - высокие нефтяные цены поддерживают ожидания увеличения экспортной выручки, хотя фактическое влияние этого фактора на внутренний валютный рынок по-прежнему должно проявляться с отсрочкой, добавляет эксперт.
Умеренно позитивным фактором для рубля формально остается сокращение объема покупок валюты в рамках бюджетного правила в сентябре, однако его влияние ограниченно и скорее проявляется нарастающим итогом за несколько месяцев, также отмечает он.
"На текущей неделе мы ожидаем движение официального курса доллара в диапазоне 83,6–85,2 рубля, евро — 95,8–97,7 рубля", - продолжает Кравченко.
В течение третьей декады сентября ожидаются колебания курсов доллара в пределах 82-87 рублей, евро - в коридоре 94,5-99,5 рубля и торги юанем в диапазоне 12,25-12,95 рубля, в свою очередь прогнозирует Спартак Соболев из "Альфа-Форекса".
В дальнейшем следует учитывать, что фактором неопределенности стало принятие в США нового санкционного закона, предусматривающего расширение мер, затрагивающих российский энергетический экспорт, говорит Кравченко.
"Непосредственное влияние новых мер на валютный рынок будет зависеть от их практической реализации, однако сам рост санкционной неопределенности может поддерживать повышенный спрос на зарубежную валюту и ограничивать положительный эффект для рубля от благоприятных нефтяных и процентных факторов", - заключает он.
 
РынокТоргиСШАЮрий КравченкоИК "ВЕЛЕС Капитал"
 
 
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