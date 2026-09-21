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ЦБ объявил официальный курс валют на вторник

ЦБ объявил официальный курс валют на вторник - 21.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ объявил официальный курс валют на вторник

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,22 копейки - до 12,5448 рубля, доллара - на 10,21 копейки, до 84,0954 рубля, евро - | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T18:22+0300

2026-09-21T18:22+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,22 копейки - до 12,5448 рубля, доллара - на 10,21 копейки, до 84,0954 рубля, евро - на 29,38 копейки, до 96,3733 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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