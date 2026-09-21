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МАК приступил к расследованию аварии Ми-8 в Красноярском крае - 21.09.2026, ПРАЙМ
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МАК приступил к расследованию аварии Ми-8 в Красноярском крае
МАК приступил к расследованию аварии Ми-8 в Красноярском крае - 21.09.2026, ПРАЙМ
МАК приступил к расследованию аварии Ми-8 в Красноярском крае
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае, сообщил комитет. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:53+0300
2026-09-21T11:55+0300
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межгосударственный авиационный комитет
росавиация
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае, сообщил комитет. Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что 20 сентября около 23.00 местного времени (19.00 мск) вертолет Ми-8, эксплуатируемый авиакомпанией "КрасАвиа", совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района при выполнении санитарного рейса по маршруту Байкит-Суломай. Росавиация классифицировала событие как аварию. "Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении. В авиакомпании "КрасАвиа" в понедельник сообщили РИА Новости, что при происшествии пострадали бортпроводник и фельдшер. Их доставили в Красноярск, остальные члены экипажа от госпитализации отказались. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации, повлекшей крупный ущерб (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.
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бизнес, россия, красноярский край, красноярск, межгосударственный авиационный комитет, росавиация, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Красноярск, Межгосударственный авиационный комитет, Росавиация, СК РФ
11:53 21.09.2026 (обновлено: 11:55 21.09.2026)
 
МАК приступил к расследованию аварии Ми-8 в Красноярском крае

МАК сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае, сообщил комитет.
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что 20 сентября около 23.00 местного времени (19.00 мск) вертолет Ми-8, эксплуатируемый авиакомпанией "КрасАвиа", совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района при выполнении санитарного рейса по маршруту Байкит-Суломай. Росавиация классифицировала событие как аварию.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
В авиакомпании "КрасАвиа" в понедельник сообщили РИА Новости, что при происшествии пострадали бортпроводник и фельдшер. Их доставили в Красноярск, остальные члены экипажа от госпитализации отказались. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации, повлекшей крупный ущерб (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.
 
БизнесРОССИЯКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙКрасноярскМежгосударственный авиационный комитетРосавиацияСК РФ
 
 
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