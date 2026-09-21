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МАК приступил к расследованию аварии Ми-8 в Красноярском крае

МАК приступил к расследованию аварии Ми-8 в Красноярском крае - 21.09.2026, ПРАЙМ

МАК приступил к расследованию аварии Ми-8 в Красноярском крае

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае, сообщил комитет. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:53+0300

2026-09-21T11:53+0300

2026-09-21T11:55+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае, сообщил комитет. Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что 20 сентября около 23.00 местного времени (19.00 мск) вертолет Ми-8, эксплуатируемый авиакомпанией "КрасАвиа", совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района при выполнении санитарного рейса по маршруту Байкит-Суломай. Росавиация классифицировала событие как аварию. "Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении. В авиакомпании "КрасАвиа" в понедельник сообщили РИА Новости, что при происшествии пострадали бортпроводник и фельдшер. Их доставили в Красноярск, остальные члены экипажа от госпитализации отказались. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации, повлекшей крупный ущерб (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.

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