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Макрон попросил ЕК снизить требования к качеству топлива - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Макрон попросил ЕК снизить требования к качеству топлива
Макрон попросил ЕК снизить требования к качеству топлива - 21.09.2026, ПРАЙМ
Макрон попросил ЕК снизить требования к качеству топлива
Президент Франции Эммануэль Макрон написал письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с просьбой на уровне ЕС снизить требования к качеству топлива,... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T21:06+0300
2026-09-21T21:06+0300
мировая экономика
франция
иран
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 21 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон написал письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с просьбой на уровне ЕС снизить требования к качеству топлива, чтобы НПЗ смогли увеличить его производство на фоне высоких цен на заправках в республике, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на текст письма. Ранее радиостанция RTL сообщила, что французские водители осознанно нарушают закон и заправляют свои автомобили специальным топливом для сельхозтехники из-за высоких цен на обычное топливо. BFMTV ранее сообщал, что некоторые автомобилисты во Франции начали использовать для заправки дизельных машин рапсовое масло. "В письме от 18 сентября к Урсуле фон дер Ляйен… президент республики просит о временном ослаблении ряда европейских правил для быстрого увеличения производства топлива на континенте", - говорится в материале. Согласно сообщению телеканала, среди прочего французский лидер призвал главу ЕК ослабить стандарты качества топлива, увеличить долю биотоплива при производстве дизельного топлива, а также отсрочить введение новых обязательств ЕС для импортеров ископаемого топлива. По мнению Макрона, эти шаги позволят "укрепить" европейские производственные мощности в краткосрочной перспективе и таким образом нарастить предложение на внутреннем рынке. Ранее телеканал France 3 сообщил, что рыболовы заблокировали порт во французском городе Канны, протестуя против недостаточных действий властей на фоне рекордного повышения цен на топливо. Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.
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мировая экономика, франция, иран, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, ес, нпз, ек
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ИРАН, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, НПЗ, ЕК
21:06 21.09.2026
 
Макрон попросил ЕК снизить требования к качеству топлива

BFMTV: Макрон попросил фон дер Ляйен снизить требования к качеству топлива

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ПАРИЖ, 21 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон написал письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с просьбой на уровне ЕС снизить требования к качеству топлива, чтобы НПЗ смогли увеличить его производство на фоне высоких цен на заправках в республике, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на текст письма.
Ранее радиостанция RTL сообщила, что французские водители осознанно нарушают закон и заправляют свои автомобили специальным топливом для сельхозтехники из-за высоких цен на обычное топливо. BFMTV ранее сообщал, что некоторые автомобилисты во Франции начали использовать для заправки дизельных машин рапсовое масло.
"В письме от 18 сентября к Урсуле фон дер Ляйен… президент республики просит о временном ослаблении ряда европейских правил для быстрого увеличения производства топлива на континенте", - говорится в материале.
Согласно сообщению телеканала, среди прочего французский лидер призвал главу ЕК ослабить стандарты качества топлива, увеличить долю биотоплива при производстве дизельного топлива, а также отсрочить введение новых обязательств ЕС для импортеров ископаемого топлива. По мнению Макрона, эти шаги позволят "укрепить" европейские производственные мощности в краткосрочной перспективе и таким образом нарастить предложение на внутреннем рынке.
Ранее телеканал France 3 сообщил, что рыболовы заблокировали порт во французском городе Канны, протестуя против недостаточных действий властей на фоне рекордного повышения цен на топливо.
Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯИРАНЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕСНПЗЕК
 
 
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