https://1prime.ru/20260921/matvienko-873498051.html

Активность избирателей показала сплоченность россиян, заявила Матвиенко

Активность избирателей показала сплоченность россиян, заявила Матвиенко - 21.09.2026, ПРАЙМ

Активность избирателей показала сплоченность россиян, заявила Матвиенко

Активность избирателей показала сплоченность россиян, избиратели показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор пути развития, заявила председатель... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T10:04+0300

2026-09-21T10:04+0300

2026-09-21T10:04+0300

общество

россия

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации

цик

госдума

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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Активность избирателей показала сплоченность россиян, избиратели показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор пути развития, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Главный и неоспоримый итог прошедших выборов – высочайшее самоуважение нашего общества! Цифры активности избирателей, которые дает ЦИК, и убедительная победа конструктивных сил говорят сами за себя: мы, россияне, единый и сплоченный народ!" - написала она в Telegram-канале. Председатель Совета Федерации добавила, что в условиях запредельного внешнего давления и агрессивных действий противника россияне показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор пути развития, навязывать себе чужую волю. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации, цик, госдума