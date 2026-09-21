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Активность избирателей показала сплоченность россиян, заявила Матвиенко - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Активность избирателей показала сплоченность россиян, заявила Матвиенко
Активность избирателей показала сплоченность россиян, заявила Матвиенко - 21.09.2026, ПРАЙМ
Активность избирателей показала сплоченность россиян, заявила Матвиенко
Активность избирателей показала сплоченность россиян, избиратели показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор пути развития, заявила председатель... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:04+0300
2026-09-21T10:04+0300
общество
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации
цик
госдума
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Активность избирателей показала сплоченность россиян, избиратели показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор пути развития, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Главный и неоспоримый итог прошедших выборов – высочайшее самоуважение нашего общества! Цифры активности избирателей, которые дает ЦИК, и убедительная победа конструктивных сил говорят сами за себя: мы, россияне, единый и сплоченный народ!" - написала она в Telegram-канале. Председатель Совета Федерации добавила, что в условиях запредельного внешнего давления и агрессивных действий противника россияне показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор пути развития, навязывать себе чужую волю. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации, цик, госдума
Общество , РОССИЯ, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации, ЦИК, Госдума
10:04 21.09.2026
 
Активность избирателей показала сплоченность россиян, заявила Матвиенко

Матвиенко: активность избирателей показала сплоченность россиян

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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Активность избирателей показала сплоченность россиян, избиратели показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор пути развития, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Главный и неоспоримый итог прошедших выборов – высочайшее самоуважение нашего общества! Цифры активности избирателей, которые дает ЦИК, и убедительная победа конструктивных сил говорят сами за себя: мы, россияне, единый и сплоченный народ!" - написала она в Telegram-канале.
Председатель Совета Федерации добавила, что в условиях запредельного внешнего давления и агрессивных действий противника россияне показали, что никому не позволят вмешиваться в свой выбор пути развития, навязывать себе чужую волю.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
ОбществоРОССИЯВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет ФедерацииЦИКГосдума
 
 
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