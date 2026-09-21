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В "Лемана Про" заявили, что речи о национализации компании не идет
В "Лемана Про" заявили, что речи о национализации компании не идет - 21.09.2026, ПРАЙМ
В "Лемана Про" заявили, что речи о национализации компании не идет
Передача "Лемана Про" (бывшей "Леруа Мерлен") во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент" не является национализацией компании, говорится в сообщении ритейлера. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:04+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Передача "Лемана Про" (бывшей "Леруа Мерлен") во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент" не является национализацией компании, говорится в сообщении ритейлера. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче "Лемана Про" во временное управление АО "Л.Е.В. Менеджмент". "Доли в уставном капитале ООО "Ле Монлид" переданы во временное управление. Данное действие не является национализацией компании или сменой собственника. "Лемана Про" выражает уверенность в том, что взаимодействие с командой менеджеров АО "Л.Е.В. Менеджмент" будет способствовать дальнейшему развитию компании и повышению эффективности ее работы", - указывается в сообщении. В нем отмечается, что компания намерена выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками, все ее магазины, склады, другие объекты и сервисы функционируют в штатном режиме. Leroy Merlin - французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец - группа ADEO - в 2022 году приняла решение прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать его локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО "Леруа Мерлен Восток" стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО "Груп АДЕО" принадлежит в нем 0,01%. Летом 2024 года компания объявила о ребрендинге, в частности произошла смена названия на "Лемана Про".
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Бизнес, Финансы, РОССИЯ, ОАЭ, Владимир Путин, Леруа Мерлен, Leroy Merlin
В "Лемана Про" заявили, что речи о национализации компании не идет
"Лемана Про": передача компании во временное управление не является национализацией
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Передача "Лемана Про" (бывшей "Леруа Мерлен") во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент" не является национализацией компании, говорится в сообщении ритейлера.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче "Лемана Про" во временное управление АО "Л.Е.В. Менеджмент".
"Доли в уставном капитале ООО "Ле Монлид" переданы во временное управление. Данное действие не является национализацией компании или сменой собственника. "Лемана Про" выражает уверенность в том, что взаимодействие с командой менеджеров АО "Л.Е.В. Менеджмент" будет способствовать дальнейшему развитию компании и повышению эффективности ее работы", - указывается в сообщении.
В нем отмечается, что компания намерена выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками, все ее магазины, склады, другие объекты и сервисы функционируют в штатном режиме.
Leroy Merlin - французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец - группа ADEO - в 2022 году приняла решение прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать его локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО "Леруа Мерлен Восток" стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО "Груп АДЕО" принадлежит в нем 0,01%. Летом 2024 года компания объявила о ребрендинге, в частности произошла смена названия на "Лемана Про".