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В "Лемана Про" заявили, что речи о национализации компании не идет

В "Лемана Про" заявили, что речи о национализации компании не идет - 21.09.2026, ПРАЙМ

В "Лемана Про" заявили, что речи о национализации компании не идет

Передача "Лемана Про" (бывшей "Леруа Мерлен") во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент" не является национализацией компании, говорится в сообщении ритейлера. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:04+0300

2026-09-21T14:04+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Передача "Лемана Про" (бывшей "Леруа Мерлен") во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент" не является национализацией компании, говорится в сообщении ритейлера. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче "Лемана Про" во временное управление АО "Л.Е.В. Менеджмент". "Доли в уставном капитале ООО "Ле Монлид" переданы во временное управление. Данное действие не является национализацией компании или сменой собственника. "Лемана Про" выражает уверенность в том, что взаимодействие с командой менеджеров АО "Л.Е.В. Менеджмент" будет способствовать дальнейшему развитию компании и повышению эффективности ее работы", - указывается в сообщении. В нем отмечается, что компания намерена выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками, все ее магазины, склады, другие объекты и сервисы функционируют в штатном режиме. Leroy Merlin - французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец - группа ADEO - в 2022 году приняла решение прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать его локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО "Леруа Мерлен Восток" стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО "Груп АДЕО" принадлежит в нем 0,01%. Летом 2024 года компания объявила о ребрендинге, в частности произошла смена названия на "Лемана Про".

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бизнес, финансы, россия, оаэ, владимир путин, леруа мерлен, leroy merlin