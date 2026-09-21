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В Красноярском крае при жесткой посадке Ми-8 пострадали два человека

В Красноярском крае при жесткой посадке Ми-8 пострадали два человека - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Красноярском крае при жесткой посадке Ми-8 пострадали два человека

Бортмеханик и фельдшер пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в воскресенье в Красноярском крае, который выполнял санитарный рейс, сообщили РИА Новости в | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T06:21+0300

2026-09-21T06:21+0300

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КРАСНОЯРСК, 21 сен - ПРАЙМ. Бортмеханик и фельдшер пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в воскресенье в Красноярском крае, который выполнял санитарный рейс, сообщили РИА Новости в авиакомпании "КрасАвиа". Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что в воскресенье около 23.00 местного времени (19.00 мск) вертолет Ми-8, эксплуатируемый авиакомпанией "КрасАвиа", совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района при выполнении санитарного рейса по маршруту Байкит-Суломай. "На борту находились три члена экипажа и фельдшер. Есть пострадавшие: у фельдшера и бортмеханика средняя степень тяжести", - сказала собеседница агентства. Также в авиакомпании уточнили, что пострадавших доставили в Красноярск бортом Ан-2, где их госпитализировали в краевую больницу, угрозы жизни нет. Остальные члены экипажа от госпитализации отказались. По данным "КрасАвиа", этим же бортом в Красноярск был доставлен ребенок, к которому направлялся санитарный рейс в Суломай. Он находится в инфекционном отделении краевой больницы.

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бизнес, общество , красноярск, красноярский край