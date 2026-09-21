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Причину жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае установят после проверки - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Причину жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае установят после проверки
Причину жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае установят после проверки - 21.09.2026, ПРАЙМ
Причину жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае установят после проверки
Причину жесткой посадки вертолета Ми-8 в воскресенье в Красноярском крае, который выполнял санитарный рейс, установят после проведения прокурорской проверки... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:10+0300
2026-09-21T10:10+0300
общество
красноярский край
красноярск
ск рф
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КРАСНОЯРСК, 21 сен - ПРАЙМ. Причину жесткой посадки вертолета Ми-8 в воскресенье в Красноярском крае, который выполнял санитарный рейс, установят после проведения прокурорской проверки происшествия, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. В воскресенье надзорное ведомство сообщало, что около 23 часов (19.00 мск) местного времени вертолет Ми-8, эксплуатируемый авиакомпанией "КрасАвиа", совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района при выполнении санитарного рейса по маршруту Байкит-Суломай. Следователи Восточного МСУТ СК России организовали доследственную проверку нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (263 УК РФ). "О причинах можно говорить после проведения проверки, на текущий момент организованы надзорные мероприятия, будет дана оценка всем обстоятельствам", - сказала собеседница агентства. В авиакомпании "КрасАвиа" в понедельник уточнили агентству, что при происшествии пострадали бортпроводник и фельдшер. Их доставили в Красноярск и госпитализировали. Всего на борту находилось 4 человека, включая пострадавших. Остальные члены экипажа от госпитализации отказались.
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192
40
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общество , красноярский край, красноярск, ск рф
Общество , КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Красноярск, СК РФ
10:10 21.09.2026
 
Причину жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае установят после проверки

Прокуратура: причину жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае установят после проверки

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КРАСНОЯРСК, 21 сен - ПРАЙМ. Причину жесткой посадки вертолета Ми-8 в воскресенье в Красноярском крае, который выполнял санитарный рейс, установят после проведения прокурорской проверки происшествия, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В воскресенье надзорное ведомство сообщало, что около 23 часов (19.00 мск) местного времени вертолет Ми-8, эксплуатируемый авиакомпанией "КрасАвиа", совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района при выполнении санитарного рейса по маршруту Байкит-Суломай.
Следователи Восточного МСУТ СК России организовали доследственную проверку нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (263 УК РФ).
"О причинах можно говорить после проведения проверки, на текущий момент организованы надзорные мероприятия, будет дана оценка всем обстоятельствам", - сказала собеседница агентства.
В авиакомпании "КрасАвиа" в понедельник уточнили агентству, что при происшествии пострадали бортпроводник и фельдшер. Их доставили в Красноярск и госпитализировали. Всего на борту находилось 4 человека, включая пострадавших. Остальные члены экипажа от госпитализации отказались.
 
ОбществоКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙКрасноярскСК РФ
 
 
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