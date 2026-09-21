https://1prime.ru/20260921/mi-8-873498416.html
Причину жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае установят после проверки
Причину жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае установят после проверки - 21.09.2026, ПРАЙМ
Причину жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае установят после проверки
Причину жесткой посадки вертолета Ми-8 в воскресенье в Красноярском крае, который выполнял санитарный рейс, установят после проведения прокурорской проверки... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:10+0300
2026-09-21T10:10+0300
2026-09-21T10:10+0300
общество
красноярский край
красноярск
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873498416.jpg?1789974641
КРАСНОЯРСК, 21 сен - ПРАЙМ. Причину жесткой посадки вертолета Ми-8 в воскресенье в Красноярском крае, который выполнял санитарный рейс, установят после проведения прокурорской проверки происшествия, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В воскресенье надзорное ведомство сообщало, что около 23 часов (19.00 мск) местного времени вертолет Ми-8, эксплуатируемый авиакомпанией "КрасАвиа", совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района при выполнении санитарного рейса по маршруту Байкит-Суломай.
Следователи Восточного МСУТ СК России организовали доследственную проверку нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (263 УК РФ).
"О причинах можно говорить после проведения проверки, на текущий момент организованы надзорные мероприятия, будет дана оценка всем обстоятельствам", - сказала собеседница агентства.
В авиакомпании "КрасАвиа" в понедельник уточнили агентству, что при происшествии пострадали бортпроводник и фельдшер. Их доставили в Красноярск и госпитализировали. Всего на борту находилось 4 человека, включая пострадавших. Остальные члены экипажа от госпитализации отказались.
красноярский край
красноярск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , красноярский край, красноярск, ск рф
Общество , КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Красноярск, СК РФ
Причину жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае установят после проверки
Прокуратура: причину жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае установят после проверки
КРАСНОЯРСК, 21 сен - ПРАЙМ. Причину жесткой посадки вертолета Ми-8 в воскресенье в Красноярском крае, который выполнял санитарный рейс, установят после проведения прокурорской проверки происшествия, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В воскресенье надзорное ведомство сообщало, что около 23 часов (19.00 мск) местного времени вертолет Ми-8, эксплуатируемый авиакомпанией "КрасАвиа", совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района при выполнении санитарного рейса по маршруту Байкит-Суломай.
Следователи Восточного МСУТ СК России организовали доследственную проверку нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (263 УК РФ).
"О причинах можно говорить после проведения проверки, на текущий момент организованы надзорные мероприятия, будет дана оценка всем обстоятельствам", - сказала собеседница агентства.
В авиакомпании "КрасАвиа" в понедельник уточнили агентству, что при происшествии пострадали бортпроводник и фельдшер. Их доставили в Красноярск и госпитализировали. Всего на борту находилось 4 человека, включая пострадавших. Остальные члены экипажа от госпитализации отказались.