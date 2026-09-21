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Минфин подготовит поправки в НК для учета расходов на оборону объектов - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин подготовит поправки в НК для учета расходов на оборону объектов
Минфин подготовит поправки в НК для учета расходов на оборону объектов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Минфин подготовит поправки в НК для учета расходов на оборону объектов
Минфин РФ совместно с заинтересованными отраслями прорабатывает изменения в Налоговый кодекс (НК) в части учета расходов на оборону объектов от атак, сообщил... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:50+0300
2026-09-21T14:55+0300
финансы
алексей сазанов
минфин рф
минфин
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ совместно с заинтересованными отраслями прорабатывает изменения в Налоговый кодекс (НК) в части учета расходов на оборону объектов от атак, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "В части учета расходов на оборону объектов, на установление объектов - мы сейчас совместно с представителями различных отраслей прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. Там понятно, что уже нужны будут изменения, я думаю, что мы их осенью внесем", - сказал Сазанов в кулуарах Московского финансового форума (МФФ). Ранее Сазанов сообщал, что Минфин России прорабатывает запросы от бизнеса о том, что не все затраты, возникающие в связи с террористическими атаками, могут быть учтены при расчете налога на прибыль, и если такие действительно есть, то нужно вносить изменения в Налоговый кодекс. Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.
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финансы, алексей сазанов, минфин рф, минфин
Финансы, Алексей Сазанов, Минфин РФ, Минфин
14:50 21.09.2026 (обновлено: 14:55 21.09.2026)
 
Минфин подготовит поправки в НК для учета расходов на оборону объектов

Минфин прорабатывает изменения в Налоговый кодекс по учету расходов на оборону объектов

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ совместно с заинтересованными отраслями прорабатывает изменения в Налоговый кодекс (НК) в части учета расходов на оборону объектов от атак, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"В части учета расходов на оборону объектов, на установление объектов - мы сейчас совместно с представителями различных отраслей прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. Там понятно, что уже нужны будут изменения, я думаю, что мы их осенью внесем", - сказал Сазанов в кулуарах Московского финансового форума (МФФ).
Ранее Сазанов сообщал, что Минфин России прорабатывает запросы от бизнеса о том, что не все затраты, возникающие в связи с террористическими атаками, могут быть учтены при расчете налога на прибыль, и если такие действительно есть, то нужно вносить изменения в Налоговый кодекс.
Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.
 
ФинансыАлексей СазановМинфин РФМинфин
 
 
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