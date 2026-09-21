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Минфин подготовит поправки в НК для учета расходов на оборону объектов

Минфин подготовит поправки в НК для учета расходов на оборону объектов - 21.09.2026, ПРАЙМ

Минфин подготовит поправки в НК для учета расходов на оборону объектов

Минфин РФ совместно с заинтересованными отраслями прорабатывает изменения в Налоговый кодекс (НК) в части учета расходов на оборону объектов от атак, сообщил... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:50+0300

2026-09-21T14:50+0300

2026-09-21T14:55+0300

финансы

алексей сазанов

минфин рф

минфин

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ совместно с заинтересованными отраслями прорабатывает изменения в Налоговый кодекс (НК) в части учета расходов на оборону объектов от атак, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "В части учета расходов на оборону объектов, на установление объектов - мы сейчас совместно с представителями различных отраслей прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. Там понятно, что уже нужны будут изменения, я думаю, что мы их осенью внесем", - сказал Сазанов в кулуарах Московского финансового форума (МФФ). Ранее Сазанов сообщал, что Минфин России прорабатывает запросы от бизнеса о том, что не все затраты, возникающие в связи с террористическими атаками, могут быть учтены при расчете налога на прибыль, и если такие действительно есть, то нужно вносить изменения в Налоговый кодекс. Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, алексей сазанов, минфин рф, минфин