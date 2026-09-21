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Минфин пока не определился по налогу на сверхприбыль, заявил Сазанов
Минфин пока не определился по налогу на сверхприбыль, заявил Сазанов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Минфин пока не определился по налогу на сверхприбыль, заявил Сазанов
Минфин РФ пока не определился по вопросу налога на сверхприбыль компаний, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T15:11+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ пока не определился по вопросу налога на сверхприбыль компаний, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. В начале августа Сазанов говорил, что Минфин России не ведет никаких обсуждений по поводу введения налога на сверхприбыль (windfall tax) для российских металлургических компаний. Как отмечал тогда замминистра, все решения, связанные с доходами на следующий год, будут приниматься в рамках бюджетного процесса осенью. "Осень только началась. Еще не определились", - ответил Сазанов на вопрос, определился ли Минфин с вариантами по налогу на сверхприбыль. В марте министр экономического развития Максим Решетников заявил, что министерство готово обсудить налогообложение ресурсной ренты в ряде отраслей, которые имеют сверхприбыли на фоне высоких цен на сырье, однако это необходимо соотносить с инвестиционным циклом в этих отраслях. Налог на сверхприбыль вводили в России в 2023 году - для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей. Он составлял 10% от суммы превышения над аналогичным показателем за 2018-2019 годы и должен был быть уплачен до 28 января 2024 года, также была возможность снизить выплату вдвое. Всего в бюджет планировалось привлечь 300 миллиардов рублей, однако уже к 26 декабря сумма поступлений достигла 315 миллиардов рублей. В июне 2023 года Сазанов в интервью РИА Новости говорил, что гипотетически возврат к налогу на сверхприбыль в будущем при высоком дефиците бюджета РФ и сверхдоходах бизнеса исключать нельзя. Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.
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россия, алексей сазанов, максим решетников, минфин, минфин рф
РОССИЯ, Алексей Сазанов, Максим Решетников, Минфин, Минфин РФ
Минфин пока не определился по налогу на сверхприбыль, заявил Сазанов
Сазанов: Минфин пока не определился по вопросу налога на сверхприбыль компаний
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ пока не определился по вопросу налога на сверхприбыль компаний, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
В начале августа Сазанов говорил, что Минфин России не ведет никаких обсуждений по поводу введения налога на сверхприбыль (windfall tax) для российских металлургических компаний. Как отмечал тогда замминистра, все решения, связанные с доходами на следующий год, будут приниматься в рамках бюджетного процесса осенью.
"Осень только началась. Еще не определились", - ответил Сазанов на вопрос, определился ли Минфин с вариантами по налогу на сверхприбыль.
В марте министр экономического развития Максим Решетников заявил, что министерство готово обсудить налогообложение ресурсной ренты в ряде отраслей, которые имеют сверхприбыли на фоне высоких цен на сырье, однако это необходимо соотносить с инвестиционным циклом в этих отраслях.
Налог на сверхприбыль вводили в России в 2023 году - для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей. Он составлял 10% от суммы превышения над аналогичным показателем за 2018-2019 годы и должен был быть уплачен до 28 января 2024 года, также была возможность снизить выплату вдвое. Всего в бюджет планировалось привлечь 300 миллиардов рублей, однако уже к 26 декабря сумма поступлений достигла 315 миллиардов рублей.
В июне 2023 года Сазанов в интервью РИА Новости говорил, что гипотетически возврат к налогу на сверхприбыль в будущем при высоком дефиците бюджета РФ и сверхдоходах бизнеса исключать нельзя.
Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.