https://1prime.ru/20260921/minfin-873517691.html

Минфин не допустит финансового разгильдяйства 90-х, заявил Силуанов

Минфин не допустит финансового разгильдяйства 90-х, заявил Силуанов - 21.09.2026, ПРАЙМ

Минфин не допустит финансового разгильдяйства 90-х, заявил Силуанов

Минфин России не допустит финансового разгильдяйства 90-х годов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T15:35+0300

2026-09-21T15:35+0300

2026-09-21T15:35+0300

финансы

антон силуанов

минфин рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873517691.jpg?1789994141

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин России не допустит финансового разгильдяйства 90-х годов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Вы знаете, здесь уже уроки этой финансовой истории впитали, и никогда не допустим финансового разгильдяйства 90-х, если так можно назвать, которое было", - сказал он на Московском финансовом форуме, комментируя подготовку бюджета на следующие три года. "Научены историей 90-х годов. Я сам это проходил, знаю, значит, как это все бывает, причем это бывает очень быстро, неожиданно. Вроде бы все хорошо, финансы, да, бумаги выпускаем, ГКО и так далее, долг обеспечивается, а потом раз, и нет обязательств. Почему?" - сказал он. Потому что либо накопили валютные долги и курс изменился, либо это государственные краткосрочные обязательства требует быстрого рефинансирования, а денег финансовый рынок не дает, объяснил Силуанов. "На самом деле, вот это понимание засело во мне лично еще с тех времен, и наша команда минфиновская очень четко всегда соблюдает наши возможности и баланс этих возможностей", - подчеркнул он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, антон силуанов, минфин рф, минфин