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Минфин не допустит финансового разгильдяйства 90-х, заявил Силуанов - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин не допустит финансового разгильдяйства 90-х, заявил Силуанов
Минфин не допустит финансового разгильдяйства 90-х, заявил Силуанов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Минфин не допустит финансового разгильдяйства 90-х, заявил Силуанов
Минфин России не допустит финансового разгильдяйства 90-х годов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T15:35+0300
2026-09-21T15:35+0300
финансы
антон силуанов
минфин рф
минфин
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин России не допустит финансового разгильдяйства 90-х годов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Вы знаете, здесь уже уроки этой финансовой истории впитали, и никогда не допустим финансового разгильдяйства 90-х, если так можно назвать, которое было", - сказал он на Московском финансовом форуме, комментируя подготовку бюджета на следующие три года. "Научены историей 90-х годов. Я сам это проходил, знаю, значит, как это все бывает, причем это бывает очень быстро, неожиданно. Вроде бы все хорошо, финансы, да, бумаги выпускаем, ГКО и так далее, долг обеспечивается, а потом раз, и нет обязательств. Почему?" - сказал он. Потому что либо накопили валютные долги и курс изменился, либо это государственные краткосрочные обязательства требует быстрого рефинансирования, а денег финансовый рынок не дает, объяснил Силуанов. "На самом деле, вот это понимание засело во мне лично еще с тех времен, и наша команда минфиновская очень четко всегда соблюдает наши возможности и баланс этих возможностей", - подчеркнул он.
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финансы, антон силуанов, минфин рф, минфин
Финансы, Антон Силуанов, Минфин РФ, Минфин
15:35 21.09.2026
 
Минфин не допустит финансового разгильдяйства 90-х, заявил Силуанов

Силуанов: Минфин России не допустит финансового разгильдяйства 90-х годов

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин России не допустит финансового разгильдяйства 90-х годов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Вы знаете, здесь уже уроки этой финансовой истории впитали, и никогда не допустим финансового разгильдяйства 90-х, если так можно назвать, которое было", - сказал он на Московском финансовом форуме, комментируя подготовку бюджета на следующие три года.
"Научены историей 90-х годов. Я сам это проходил, знаю, значит, как это все бывает, причем это бывает очень быстро, неожиданно. Вроде бы все хорошо, финансы, да, бумаги выпускаем, ГКО и так далее, долг обеспечивается, а потом раз, и нет обязательств. Почему?" - сказал он.
Потому что либо накопили валютные долги и курс изменился, либо это государственные краткосрочные обязательства требует быстрого рефинансирования, а денег финансовый рынок не дает, объяснил Силуанов.
"На самом деле, вот это понимание засело во мне лично еще с тех времен, и наша команда минфиновская очень четко всегда соблюдает наши возможности и баланс этих возможностей", - подчеркнул он.
 
ФинансыАнтон СилуановМинфин РФМинфин
 
 
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