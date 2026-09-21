https://1prime.ru/20260921/minfin-873517691.html
Минфин не допустит финансового разгильдяйства 90-х, заявил Силуанов
Минфин не допустит финансового разгильдяйства 90-х, заявил Силуанов - 21.09.2026, ПРАЙМ
Минфин не допустит финансового разгильдяйства 90-х, заявил Силуанов
Минфин России не допустит финансового разгильдяйства 90-х годов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T15:35+0300
2026-09-21T15:35+0300
2026-09-21T15:35+0300
финансы
антон силуанов
минфин рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873517691.jpg?1789994141
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин России не допустит финансового разгильдяйства 90-х годов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Вы знаете, здесь уже уроки этой финансовой истории впитали, и никогда не допустим финансового разгильдяйства 90-х, если так можно назвать, которое было", - сказал он на Московском финансовом форуме, комментируя подготовку бюджета на следующие три года.
"Научены историей 90-х годов. Я сам это проходил, знаю, значит, как это все бывает, причем это бывает очень быстро, неожиданно. Вроде бы все хорошо, финансы, да, бумаги выпускаем, ГКО и так далее, долг обеспечивается, а потом раз, и нет обязательств. Почему?" - сказал он.
Потому что либо накопили валютные долги и курс изменился, либо это государственные краткосрочные обязательства требует быстрого рефинансирования, а денег финансовый рынок не дает, объяснил Силуанов.
"На самом деле, вот это понимание засело во мне лично еще с тех времен, и наша команда минфиновская очень четко всегда соблюдает наши возможности и баланс этих возможностей", - подчеркнул он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, антон силуанов, минфин рф, минфин
Финансы, Антон Силуанов, Минфин РФ, Минфин
Минфин не допустит финансового разгильдяйства 90-х, заявил Силуанов
Силуанов: Минфин России не допустит финансового разгильдяйства 90-х годов
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин России не допустит финансового разгильдяйства 90-х годов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Вы знаете, здесь уже уроки этой финансовой истории впитали, и никогда не допустим финансового разгильдяйства 90-х, если так можно назвать, которое было", - сказал он на Московском финансовом форуме, комментируя подготовку бюджета на следующие три года.
"Научены историей 90-х годов. Я сам это проходил, знаю, значит, как это все бывает, причем это бывает очень быстро, неожиданно. Вроде бы все хорошо, финансы, да, бумаги выпускаем, ГКО и так далее, долг обеспечивается, а потом раз, и нет обязательств. Почему?" - сказал он.
Потому что либо накопили валютные долги и курс изменился, либо это государственные краткосрочные обязательства требует быстрого рефинансирования, а денег финансовый рынок не дает, объяснил Силуанов.
"На самом деле, вот это понимание засело во мне лично еще с тех времен, и наша команда минфиновская очень четко всегда соблюдает наши возможности и баланс этих возможностей", - подчеркнул он.