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Минфин России не намерен по дешевке продавать компании с госучастием

Минфин России не намерен по дешевке продавать компании с госучастием - 21.09.2026, ПРАЙМ

Минфин России не намерен по дешевке продавать компании с госучастием

Минфин России не намерен по дешевке продавать компании с госучастием, будет смотреть на конъюнктуру рынка, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:23+0300

2026-09-21T16:23+0300

2026-09-21T16:23+0300

бизнес

россия

алексей моисеев

минфин рф

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин России не намерен по дешевке продавать компании с госучастием, будет смотреть на конъюнктуру рынка, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Мы видели динамику индексов, и, конечно, то что индекс сотворил во втором квартале, я думаю, никакому акционеру мажоритарному не навевает мысли о том, что хорошо бы поделиться частью своих акций. В этом смысле государство не исключение", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме. "Поскольку падение было связано не с каким-то отдельным сектором, с какой-то отдельной компанией, а именно с индексом, то да, конечно, продавать по дешевке не будем, будем смотреть на рыночную конъюнктуру", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, алексей моисеев, минфин рф