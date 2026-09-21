https://1prime.ru/20260921/minfin-873520449.html
Минфин России не намерен по дешевке продавать компании с госучастием
Минфин России не намерен по дешевке продавать компании с госучастием - 21.09.2026, ПРАЙМ
Минфин России не намерен по дешевке продавать компании с госучастием
Минфин России не намерен по дешевке продавать компании с госучастием, будет смотреть на конъюнктуру рынка, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:23+0300
2026-09-21T16:23+0300
2026-09-21T16:23+0300
бизнес
россия
алексей моисеев
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873520449.jpg?1789997009
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин России не намерен по дешевке продавать компании с госучастием, будет смотреть на конъюнктуру рынка, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Мы видели динамику индексов, и, конечно, то что индекс сотворил во втором квартале, я думаю, никакому акционеру мажоритарному не навевает мысли о том, что хорошо бы поделиться частью своих акций. В этом смысле государство не исключение", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме. "Поскольку падение было связано не с каким-то отдельным сектором, с какой-то отдельной компанией, а именно с индексом, то да, конечно, продавать по дешевке не будем, будем смотреть на рыночную конъюнктуру", - добавил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, алексей моисеев, минфин рф
Бизнес, РОССИЯ, Алексей Моисеев, Минфин РФ
Минфин России не намерен по дешевке продавать компании с госучастием
Замглавы Минфина Моисеев: Минфин не намерен по дешевке продавать госкомпании
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин России не намерен по дешевке продавать компании с госучастием, будет смотреть на конъюнктуру рынка, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Мы видели динамику индексов, и, конечно, то что индекс сотворил во втором квартале, я думаю, никакому акционеру мажоритарному не навевает мысли о том, что хорошо бы поделиться частью своих акций. В этом смысле государство не исключение", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
"Поскольку падение было связано не с каким-то отдельным сектором, с какой-то отдельной компанией, а именно с индексом, то да, конечно, продавать по дешевке не будем, будем смотреть на рыночную конъюнктуру", - добавил он.