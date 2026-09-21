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Минфин планирует дополнительно пополнить ФНБ на сумму до триллиона рублей

Минфин планирует дополнительно пополнить ФНБ на сумму до триллиона рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ

Минфин планирует дополнительно пополнить ФНБ на сумму до триллиона рублей

Минфин РФ планирует дополнительно пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ) на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей в текущем году, заявил... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:33+0300

2026-09-21T16:33+0300

2026-09-21T16:41+0300

финансы

антон силуанов

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минфин рф

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ планирует дополнительно пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ) на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей в текущем году, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ИС "Вести". "Мы прогнозируем пополнение дополнительное Фонда национального благосостояния в этом году где-то от 600 миллиардов до триллиона рублей", - сказал Силуанов. А общий объем пополнения фонда по итогам текущего года, по словам Силуанова, может составить около 5 триллионов рублей. Он напомнил, что цена отсечения по бюджетному правилу в текущем году составляет 59 долларов за баррель. Если нефть торгуется выше этого уровня, дополнительные доходы Минин направляет на пополнение ФНБ. А если цена опускается ниже, Минфин вправе направить средства из ФНБ на финансирование расходов бюджета. Объем ФНБ на конец августа текущего года составлял 13,195 триллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, антон силуанов, фнб, минфин, минфин рф