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Минфин планирует дополнительно пополнить ФНБ на сумму до триллиона рублей
Минфин планирует дополнительно пополнить ФНБ на сумму до триллиона рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
Минфин планирует дополнительно пополнить ФНБ на сумму до триллиона рублей
Минфин РФ планирует дополнительно пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ) на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей в текущем году, заявил... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:33+0300
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финансы
антон силуанов
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ планирует дополнительно пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ) на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей в текущем году, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ИС "Вести". "Мы прогнозируем пополнение дополнительное Фонда национального благосостояния в этом году где-то от 600 миллиардов до триллиона рублей", - сказал Силуанов. А общий объем пополнения фонда по итогам текущего года, по словам Силуанова, может составить около 5 триллионов рублей. Он напомнил, что цена отсечения по бюджетному правилу в текущем году составляет 59 долларов за баррель. Если нефть торгуется выше этого уровня, дополнительные доходы Минин направляет на пополнение ФНБ. А если цена опускается ниже, Минфин вправе направить средства из ФНБ на финансирование расходов бюджета. Объем ФНБ на конец августа текущего года составлял 13,195 триллиона рублей.
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финансы, антон силуанов, фнб, минфин, минфин рф
Финансы, Антон Силуанов, ФНБ, Минфин, Минфин РФ
Минфин планирует дополнительно пополнить ФНБ на сумму до триллиона рублей
Минфин дополнительно пополнит ФНБ на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ планирует дополнительно пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ) на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей в текущем году, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ИС "Вести".
"Мы прогнозируем пополнение дополнительное Фонда национального благосостояния в этом году где-то от 600 миллиардов до триллиона рублей", - сказал Силуанов.
А общий объем пополнения фонда по итогам текущего года, по словам Силуанова, может составить около 5 триллионов рублей.
Он напомнил, что цена отсечения по бюджетному правилу в текущем году составляет 59 долларов за баррель. Если нефть торгуется выше этого уровня, дополнительные доходы Минин направляет на пополнение ФНБ. А если цена опускается ниже, Минфин вправе направить средства из ФНБ на финансирование расходов бюджета.
Объем ФНБ на конец августа текущего года составлял 13,195 триллиона рублей.