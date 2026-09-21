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Минфин планирует дополнительно пополнить ФНБ на сумму до триллиона рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин планирует дополнительно пополнить ФНБ на сумму до триллиона рублей
Минфин планирует дополнительно пополнить ФНБ на сумму до триллиона рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
Минфин планирует дополнительно пополнить ФНБ на сумму до триллиона рублей
Минфин РФ планирует дополнительно пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ) на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей в текущем году, заявил... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:33+0300
2026-09-21T16:41+0300
финансы
антон силуанов
фнб
минфин
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ планирует дополнительно пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ) на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей в текущем году, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ИС "Вести". "Мы прогнозируем пополнение дополнительное Фонда национального благосостояния в этом году где-то от 600 миллиардов до триллиона рублей", - сказал Силуанов. А общий объем пополнения фонда по итогам текущего года, по словам Силуанова, может составить около 5 триллионов рублей. Он напомнил, что цена отсечения по бюджетному правилу в текущем году составляет 59 долларов за баррель. Если нефть торгуется выше этого уровня, дополнительные доходы Минин направляет на пополнение ФНБ. А если цена опускается ниже, Минфин вправе направить средства из ФНБ на финансирование расходов бюджета. Объем ФНБ на конец августа текущего года составлял 13,195 триллиона рублей.
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финансы, антон силуанов, фнб, минфин, минфин рф
Финансы, Антон Силуанов, ФНБ, Минфин, Минфин РФ
16:33 21.09.2026 (обновлено: 16:41 21.09.2026)
 
Минфин планирует дополнительно пополнить ФНБ на сумму до триллиона рублей

Минфин дополнительно пополнит ФНБ на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ планирует дополнительно пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ) на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей в текущем году, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ИС "Вести".
"Мы прогнозируем пополнение дополнительное Фонда национального благосостояния в этом году где-то от 600 миллиардов до триллиона рублей", - сказал Силуанов.
А общий объем пополнения фонда по итогам текущего года, по словам Силуанова, может составить около 5 триллионов рублей.
Он напомнил, что цена отсечения по бюджетному правилу в текущем году составляет 59 долларов за баррель. Если нефть торгуется выше этого уровня, дополнительные доходы Минин направляет на пополнение ФНБ. А если цена опускается ниже, Минфин вправе направить средства из ФНБ на финансирование расходов бюджета.
Объем ФНБ на конец августа текущего года составлял 13,195 триллиона рублей.
 
ФинансыАнтон СилуановФНБМинфинМинфин РФ
 
 
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