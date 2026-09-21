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Минфин проработает осенью вопрос о введении НДС на операции внутри СБП - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин проработает осенью вопрос о введении НДС на операции внутри СБП
Минфин проработает осенью вопрос о введении НДС на операции внутри СБП - 21.09.2026, ПРАЙМ
Минфин проработает осенью вопрос о введении НДС на операции внутри СБП
Минфин РФ совместно с Банком России проработает осенью вопрос о введении НДС на деятельность, связанную с обслуживанием операций внутри Системы быстрых платежей | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T18:40+0300
2026-09-21T18:40+0300
финансы
банки
алексей сазанов
владимир путин
минфин
минфин рф
банк россии
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ совместно с Банком России проработает осенью вопрос о введении НДС на деятельность, связанную с обслуживанием операций внутри Системы быстрых платежей (СБП), сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума-2026 статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Президент Владимир Путин в прошлом году подписал закон, который отменил освобождение от НДС ряда банковских операций и услуг, в том числе выпуск и перевыпуск банковских карт, услуги банка-эквайрера, услуги и действия по обслуживанию кредитных и дебетовых карт, которые не относятся к банковским операциям. В марте в Минфине сообщили, что намерены подумать об аналогичном нововведении для СБП. "Мы будем, действительно, надо этот вопрос проработать с Центробанком. Сейчас мы пока к нему не возвращались. Безусловно, осенью этот вопрос проработаем и решение по нему примем", - ответил Сазанов на вопрос, проработал ли Минфин вопрос введения НДС на операции внутри СБП, актуально ли это. Оператором и расчетным центром СБП является ЦБ, операционным платежным клиринговым центром - Национальная система платежных карт.
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финансы, банки, алексей сазанов, владимир путин, минфин, минфин рф, банк россии
Финансы, Банки, Алексей Сазанов, Владимир Путин, Минфин, Минфин РФ, Банк России
18:40 21.09.2026
 
Минфин проработает осенью вопрос о введении НДС на операции внутри СБП

Минфин и ЦБ осенью проработают вопрос о введении НДС на операции внутри СБП

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ совместно с Банком России проработает осенью вопрос о введении НДС на деятельность, связанную с обслуживанием операций внутри Системы быстрых платежей (СБП), сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума-2026 статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Президент Владимир Путин в прошлом году подписал закон, который отменил освобождение от НДС ряда банковских операций и услуг, в том числе выпуск и перевыпуск банковских карт, услуги банка-эквайрера, услуги и действия по обслуживанию кредитных и дебетовых карт, которые не относятся к банковским операциям. В марте в Минфине сообщили, что намерены подумать об аналогичном нововведении для СБП.
"Мы будем, действительно, надо этот вопрос проработать с Центробанком. Сейчас мы пока к нему не возвращались. Безусловно, осенью этот вопрос проработаем и решение по нему примем", - ответил Сазанов на вопрос, проработал ли Минфин вопрос введения НДС на операции внутри СБП, актуально ли это.
Оператором и расчетным центром СБП является ЦБ, операционным платежным клиринговым центром - Национальная система платежных карт.
 
ФинансыБанкиАлексей СазановВладимир ПутинМинфинМинфин РФБанк России
 
 
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