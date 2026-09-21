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Минфин проработает осенью вопрос о введении НДС на операции внутри СБП

Минфин проработает осенью вопрос о введении НДС на операции внутри СБП - 21.09.2026, ПРАЙМ

Минфин проработает осенью вопрос о введении НДС на операции внутри СБП

Минфин РФ совместно с Банком России проработает осенью вопрос о введении НДС на деятельность, связанную с обслуживанием операций внутри Системы быстрых платежей | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T18:40+0300

2026-09-21T18:40+0300

2026-09-21T18:40+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ совместно с Банком России проработает осенью вопрос о введении НДС на деятельность, связанную с обслуживанием операций внутри Системы быстрых платежей (СБП), сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума-2026 статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Президент Владимир Путин в прошлом году подписал закон, который отменил освобождение от НДС ряда банковских операций и услуг, в том числе выпуск и перевыпуск банковских карт, услуги банка-эквайрера, услуги и действия по обслуживанию кредитных и дебетовых карт, которые не относятся к банковским операциям. В марте в Минфине сообщили, что намерены подумать об аналогичном нововведении для СБП. "Мы будем, действительно, надо этот вопрос проработать с Центробанком. Сейчас мы пока к нему не возвращались. Безусловно, осенью этот вопрос проработаем и решение по нему примем", - ответил Сазанов на вопрос, проработал ли Минфин вопрос введения НДС на операции внутри СБП, актуально ли это. Оператором и расчетным центром СБП является ЦБ, операционным платежным клиринговым центром - Национальная система платежных карт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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