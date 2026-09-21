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Минфин не исключил продажу игровой студии "Леста" в октябре
Минфин не исключил продажу игровой студии "Леста" в октябре - 21.09.2026, ПРАЙМ
Минфин не исключил продажу игровой студии "Леста" в октябре
Минфин России не исключил продажу в октябре игровой студии "Леста", заявил в кулуарах Московского финансового форума заместитель министра финансов РФ Алексей... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T18:53+0300
2026-09-21T18:53+0300
2026-09-21T18:53+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин России не исключил продажу в октябре игровой студии "Леста", заявил в кулуарах Московского финансового форума заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Не исключаю", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, возможна ли в октябре продажа пакета "Лесты" заинтересованному инвестору.
Игровая студия "Леста", издающая в России "Мир танков", "Мир кораблей" и "Танки Blitz" и перешедшая в собственность государства летом 2025 года, будет продана осенью заинтересованному инвестору, ранее заявил в интервью РБК Моисеев.
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промышленность, бизнес, алексей моисеев, минфин рф, минфин
Промышленность, Бизнес, Алексей Моисеев, Минфин РФ, Минфин
Минфин не исключил продажу игровой студии "Леста" в октябре
Минфин не исключил продажу в октябре игровой студии "Леста"
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин России не исключил продажу в октябре игровой студии "Леста", заявил в кулуарах Московского финансового форума заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Не исключаю", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, возможна ли в октябре продажа пакета "Лесты" заинтересованному инвестору.
Игровая студия "Леста", издающая в России "Мир танков", "Мир кораблей" и "Танки Blitz" и перешедшая в собственность государства летом 2025 года, будет продана осенью заинтересованному инвестору, ранее заявил в интервью РБК Моисеев.