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Минфин не исключил продажу игровой студии "Леста" в октябре - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин не исключил продажу игровой студии "Леста" в октябре
Минфин не исключил продажу игровой студии "Леста" в октябре - 21.09.2026, ПРАЙМ
Минфин не исключил продажу игровой студии "Леста" в октябре
Минфин России не исключил продажу в октябре игровой студии "Леста", заявил в кулуарах Московского финансового форума заместитель министра финансов РФ Алексей... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T18:53+0300
2026-09-21T18:53+0300
промышленность
бизнес
алексей моисеев
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин России не исключил продажу в октябре игровой студии "Леста", заявил в кулуарах Московского финансового форума заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Не исключаю", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, возможна ли в октябре продажа пакета "Лесты" заинтересованному инвестору. Игровая студия "Леста", издающая в России "Мир танков", "Мир кораблей" и "Танки Blitz" и перешедшая в собственность государства летом 2025 года, будет продана осенью заинтересованному инвестору, ранее заявил в интервью РБК Моисеев.
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промышленность, бизнес, алексей моисеев, минфин рф, минфин
Промышленность, Бизнес, Алексей Моисеев, Минфин РФ, Минфин
18:53 21.09.2026
 
Минфин не исключил продажу игровой студии "Леста" в октябре

Минфин не исключил продажу в октябре игровой студии "Леста"

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минфин России не исключил продажу в октябре игровой студии "Леста", заявил в кулуарах Московского финансового форума заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Не исключаю", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, возможна ли в октябре продажа пакета "Лесты" заинтересованному инвестору.
Игровая студия "Леста", издающая в России "Мир танков", "Мир кораблей" и "Танки Blitz" и перешедшая в собственность государства летом 2025 года, будет продана осенью заинтересованному инвестору, ранее заявил в интервью РБК Моисеев.
 
ПромышленностьБизнесАлексей МоисеевМинфин РФМинфин
 
 
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