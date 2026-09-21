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Правительство обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца года

Правительство обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца года - 21.09.2026, ПРАЙМ

Правительство обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца года

Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца 2026 года, сообщил Минсельхоз. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T20:00+0300

2026-09-21T20:00+0300

2026-09-21T20:52+0300

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца 2026 года, сообщил Минсельхоз."Правительство обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца 2026 года. Решение направлено на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики", - говорится в сообщении.Кроме того, пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота не будут превышать уровень августа 2026 года: 7748 рублей за тонну подсолнечного масла и 312 рублей за тонну подсолнечного шрота.В ведомстве отметили, что меры позволят снизить издержки участников рынка, сделать условия реализации продукции более предсказуемыми и поддержать экспортный потенциал отрасли.В рамках комплексной поддержки аграриев Минсельхоз России перестраивает экспортные маршруты, регулирует экспортные пошлины, а также прорабатывает другие меры для финансовой устойчивости аграриев.

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сельское хозяйство, россия, минсельхоз