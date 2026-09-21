Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс разработал новую форму декларации безопасности для шлюзов и плотин - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/mintrans-873524454.html
Минтранс разработал новую форму декларации безопасности для шлюзов и плотин
Минтранс разработал новую форму декларации безопасности для шлюзов и плотин - 21.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс разработал новую форму декларации безопасности для шлюзов и плотин
Минтранс России разработал новую форму декларации безопасности судоходных гидротехнических сооружений, в том числе шлюзов, дамб, плотин, сообщает ведомство. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T17:58+0300
2026-09-21T18:09+0300
бизнес
россия
ространснадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873524454.jpg?1790003364
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минтранс России разработал новую форму декларации безопасности судоходных гидротехнических сооружений, в том числе шлюзов, дамб, плотин, сообщает ведомство. "Проект, размещенный на общественное обсуждение, вводит единую стандартизированную форму декларации для всех судоходных гидротехнических сооружений - шлюзов, плотин, дамб, водосбросов и других объектов, обеспечивающих судоходство на внутренних водных путях России", - говорится в сообщении. По данным ведомства, нововведение направлено на совершенствование системы контроля за безопасностью гидротехнических сооружений, а также необходимо для повышения эффективности функционирования объектов водной транспортной инфраструктуры в России. Уточняется, что декларация безопасности дает комплексную картину технического состояния сооружения. Например, фиксируются фактические значения контролируемых параметров, результаты выполненных ремонтов и данные о нештатных ситуациях за весь период эксплуатации. Как поясняют в министерстве, единая форма декларации безопасности является рабочим инструментом как для эксплуатирующих организаций, так и для Ространснадзора. "Стандартизация формы декларации позволит надзорному органу единообразно оценивать состояние гидротехнических сооружений по всей стране и оперативно выявлять объекты, требующие повышенного внимания. С ее помощью сооружения относят к определенному классу безопасности на основе утвержденной методики", - заключили в Минтрансе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ространснадзор
Бизнес, РОССИЯ, Ространснадзор
17:58 21.09.2026 (обновлено: 18:09 21.09.2026)
 
Минтранс разработал новую форму декларации безопасности для шлюзов и плотин

Минтранс разработал форму декларации безопасности судоходных гидротехнических сооружений

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минтранс России разработал новую форму декларации безопасности судоходных гидротехнических сооружений, в том числе шлюзов, дамб, плотин, сообщает ведомство.
"Проект, размещенный на общественное обсуждение, вводит единую стандартизированную форму декларации для всех судоходных гидротехнических сооружений - шлюзов, плотин, дамб, водосбросов и других объектов, обеспечивающих судоходство на внутренних водных путях России", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, нововведение направлено на совершенствование системы контроля за безопасностью гидротехнических сооружений, а также необходимо для повышения эффективности функционирования объектов водной транспортной инфраструктуры в России.
Уточняется, что декларация безопасности дает комплексную картину технического состояния сооружения. Например, фиксируются фактические значения контролируемых параметров, результаты выполненных ремонтов и данные о нештатных ситуациях за весь период эксплуатации.
Как поясняют в министерстве, единая форма декларации безопасности является рабочим инструментом как для эксплуатирующих организаций, так и для Ространснадзора.
"Стандартизация формы декларации позволит надзорному органу единообразно оценивать состояние гидротехнических сооружений по всей стране и оперативно выявлять объекты, требующие повышенного внимания. С ее помощью сооружения относят к определенному классу безопасности на основе утвержденной методики", - заключили в Минтрансе.
 
БизнесРОССИЯРостранснадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала