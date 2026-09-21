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Минтранс разработал новую форму декларации безопасности для шлюзов и плотин

Минтранс разработал новую форму декларации безопасности для шлюзов и плотин - 21.09.2026, ПРАЙМ

Минтранс разработал новую форму декларации безопасности для шлюзов и плотин

Минтранс России разработал новую форму декларации безопасности судоходных гидротехнических сооружений, в том числе шлюзов, дамб, плотин, сообщает ведомство. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T17:58+0300

2026-09-21T17:58+0300

2026-09-21T18:09+0300

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ространснадзор

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Минтранс России разработал новую форму декларации безопасности судоходных гидротехнических сооружений, в том числе шлюзов, дамб, плотин, сообщает ведомство. "Проект, размещенный на общественное обсуждение, вводит единую стандартизированную форму декларации для всех судоходных гидротехнических сооружений - шлюзов, плотин, дамб, водосбросов и других объектов, обеспечивающих судоходство на внутренних водных путях России", - говорится в сообщении. По данным ведомства, нововведение направлено на совершенствование системы контроля за безопасностью гидротехнических сооружений, а также необходимо для повышения эффективности функционирования объектов водной транспортной инфраструктуры в России. Уточняется, что декларация безопасности дает комплексную картину технического состояния сооружения. Например, фиксируются фактические значения контролируемых параметров, результаты выполненных ремонтов и данные о нештатных ситуациях за весь период эксплуатации. Как поясняют в министерстве, единая форма декларации безопасности является рабочим инструментом как для эксплуатирующих организаций, так и для Ространснадзора. "Стандартизация формы декларации позволит надзорному органу единообразно оценивать состояние гидротехнических сооружений по всей стране и оперативно выявлять объекты, требующие повышенного внимания. С ее помощью сооружения относят к определенному классу безопасности на основе утвержденной методики", - заключили в Минтрансе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, ространснадзор