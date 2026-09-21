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В Минтрансе США назвали причину сбоя со связью на северо-востоке страны

В Минтрансе США назвали причину сбоя со связью на северо-востоке страны - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Минтрансе США назвали причину сбоя со связью на северо-востоке страны

Причиной масштабного сбоя со связью и временной приостановки полетов на северо-востоке США стало случайное повреждение оптоволоконной линии строительной... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T22:30+0300

2026-09-21T22:30+0300

2026-09-21T22:30+0300

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ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Причиной масштабного сбоя со связью и временной приостановки полетов на северо-востоке США стало случайное повреждение оптоволоконной линии строительной бригадой железнодорожной компании Amtrak, сообщил министр транспорта США Шон Даффи. Ранее в понедельник Федеральное авиационное управление США (FAA) сообщило РИА Новости, что полеты в аэропорты Филадельфии, Ньюарка и Тетерборо были приостановлены из-за технических проблем с частотами в региональном диспетчерском центре Philadelphia TRACON. В результате ограничений оказались задержаны сотни авиарейсов. "Строительная бригада Amtrak случайно повредила оптоволоконную линию в Нью-Джерси, что привело к отключению телекоммуникаций и вынудило FAA приостановить полеты на северо-востоке", - написал Даффи в соцсети X. По словам главы минтранса, авиасообщение уже возобновляется в аэропортах Ла-Гуардия в Нью-Йорке и Филадельфии. В то же время прием рейсов в международных аэропортах Ньюарк Либерти, имени Джона Кеннеди (JFK) и в аэропорту Тетерборо пока остается на паузе. Инцидент произошел всего за несколько часов до прибытия в Нью-Йорк президента США Дональда Трампа, который прилетает в город для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

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