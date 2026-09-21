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Мишустин рассказал, куда Россия перенаправляет торговлю с западных рынков - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал, куда Россия перенаправляет торговлю с западных рынков
Мишустин рассказал, куда Россия перенаправляет торговлю с западных рынков - 21.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал, куда Россия перенаправляет торговлю с западных рынков
Россия перенаправляет торговлю с рынков Европы и США на рынки глобального Юга, в том числе в Китай и Индию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:28+0300
2026-09-21T14:28+0300
россия
мировая экономика
европа
сша
китай
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия перенаправляет торговлю с рынков Европы и США на рынки глобального Юга, в том числе в Китай и Индию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в видеообращении поприветствовал участников Московского финансового форума. Глава российского кабмина отметил, что доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 85%. "Правительство последовательно развивает экономику предложения. Особое внимание уделяется продвижению отечественных товаров и брендов. Для этого формируется необходимая инфраструктура. Не только внутри страны, но и на территории дружественных государств. С Европы и США торговля переориентируется на рынки Китая, Индии, стран Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока", - сказал российский премьер. Мишустин добавил, что прикладываемые усилия дают результат, по итогам первого полугодия 2026 года товарооборот России со странами глобального Юга составил около 25 триллионов рублей.
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россия, мировая экономика, европа, сша, китай, михаил мишустин
РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, США, КИТАЙ, Михаил Мишустин
14:28 21.09.2026
 
Мишустин рассказал, куда Россия перенаправляет торговлю с западных рынков

Мишустин: Россия перенаправляет торговлю с рынков Европы и США в Китай и Индию

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия перенаправляет торговлю с рынков Европы и США на рынки глобального Юга, в том числе в Китай и Индию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник в видеообращении поприветствовал участников Московского финансового форума. Глава российского кабмина отметил, что доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 85%.
"Правительство последовательно развивает экономику предложения. Особое внимание уделяется продвижению отечественных товаров и брендов. Для этого формируется необходимая инфраструктура. Не только внутри страны, но и на территории дружественных государств. С Европы и США торговля переориентируется на рынки Китая, Индии, стран Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока", - сказал российский премьер.
Мишустин добавил, что прикладываемые усилия дают результат, по итогам первого полугодия 2026 года товарооборот России со странами глобального Юга составил около 25 триллионов рублей.
 
РОССИЯМировая экономикаЕВРОПАСШАКИТАЙМихаил Мишустин
 
 
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