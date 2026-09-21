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Безработица в России держится около исторических минимумов, заявил Мишустин

Безработица в России держится около исторических минимумов, заявил Мишустин - 21.09.2026, ПРАЙМ

Безработица в России держится около исторических минимумов, заявил Мишустин

Уровень безработицы в России держится около исторических минимумов, он примерно в три раза ниже, чем в зоне единой европейской валюты, заявил премьер-министр РФ | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:25+0300

2026-09-21T14:25+0300

2026-09-21T14:30+0300

россия

михаил мишустин

росстат

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России держится около исторических минимумов, он примерно в три раза ниже, чем в зоне единой европейской валюты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. "Показатель безработицы держится около исторических минимумов, и он примерно в три раза ниже, чем в еврозоне", - сказал он. Глава правительства также отметил, что Россия продолжает планомерно решать свои задачи в экономике и финансах. "Остается четвертой экономикой мира, сохраняет положительную динамику валового внутреннего продукта. По итогам семи месяцев года – 0,6%. Финансовая система работает стабильно", - указал премьер. "Такое положение дел стало возможно благодаря последовательной и ответственной политике. И конечно – усилиям всего делового сообщества нашей страны", - подчеркнул Мишустин. По последним данным Росстата, безработица в России в июле составила 2,3% после 2,2% в июне.

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россия, михаил мишустин, росстат