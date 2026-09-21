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Мишустин рассказал о работе над стимулами для бизнеса к размещению акций - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о работе над стимулами для бизнеса к размещению акций
Мишустин рассказал о работе над стимулами для бизнеса к размещению акций - 21.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о работе над стимулами для бизнеса к размещению акций
Правительство совместно с Банком России работает над созданием стимулов для повышения интереса бизнеса к размещению акций на фондовом рынке, сообщил... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:32+0300
2026-09-21T14:39+0300
финансы
россия
михаил мишустин
банк россии
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство совместно с Банком России работает над созданием стимулов для повышения интереса бизнеса к размещению акций на фондовом рынке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В видеообращении к участникам Московского финансового форума Мишустин отметил, что на фондовом рынке России складывается неоднородная ситуация. Если долговой сегмент показывает уверенный рост, то сектор акций пока не может продемонстрировать сопоставимую динамику. "Правительство совместно с Банком России работает над созданием стимулов к повышению интереса бизнеса к размещению ценных бумаг. К 2030 году для отдельных предприятий в промышленности и сельском хозяйстве планируем сместить вектор с льготного кредитования на IPO", - сказал Мишустин. Он добавил, что привлечения новых акционеров позволит бизнесу расширить инвестиции в свои проекты, приведет к улучшению корпоративных процедур, повысит капитализацию. "Важно, чтобы появляющиеся длинные деньги становились источником инвестиций в российскую экономику. Поэтому необходимо продолжать развивать отечественный фондовый рынок. Увеличивать его прозрачность и привлекательность в целом. Создавать условия для выхода на него новых компаний", - подчеркнул глава правительства. Он также добавил, что Россия рада приветствовать на фондовом рынке и иностранных инвесторов, готовых работать на равноправной и взаимовыгодной основе.
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финансы, россия, михаил мишустин, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Банк России
14:32 21.09.2026 (обновлено: 14:39 21.09.2026)
 
Мишустин рассказал о работе над стимулами для бизнеса к размещению акций

Мишустин: правительство и ЦБ работают над повышением интереса бизнеса к размещению акций

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство совместно с Банком России работает над созданием стимулов для повышения интереса бизнеса к размещению акций на фондовом рынке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В видеообращении к участникам Московского финансового форума Мишустин отметил, что на фондовом рынке России складывается неоднородная ситуация. Если долговой сегмент показывает уверенный рост, то сектор акций пока не может продемонстрировать сопоставимую динамику.
"Правительство совместно с Банком России работает над созданием стимулов к повышению интереса бизнеса к размещению ценных бумаг. К 2030 году для отдельных предприятий в промышленности и сельском хозяйстве планируем сместить вектор с льготного кредитования на IPO", - сказал Мишустин.
Он добавил, что привлечения новых акционеров позволит бизнесу расширить инвестиции в свои проекты, приведет к улучшению корпоративных процедур, повысит капитализацию.
"Важно, чтобы появляющиеся длинные деньги становились источником инвестиций в российскую экономику. Поэтому необходимо продолжать развивать отечественный фондовый рынок. Увеличивать его прозрачность и привлекательность в целом. Создавать условия для выхода на него новых компаний", - подчеркнул глава правительства.
Он также добавил, что Россия рада приветствовать на фондовом рынке и иностранных инвесторов, готовых работать на равноправной и взаимовыгодной основе.
 
ФинансыРОССИЯМихаил МишустинБанк России
 
 
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