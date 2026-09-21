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Мишустин рассказал о технологическом уровне финуслуг в России
Мишустин рассказал о технологическом уровне финуслуг в России - 21.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о технологическом уровне финуслуг в России
Технологический уровень финансовых услуг в России остается одним из самых высоких в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T14:35+0300
2026-09-21T14:35+0300
2026-09-21T14:35+0300
россия
финансы
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Технологический уровень финансовых услуг в России остается одним из самых высоких в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
"Технологический уровень финансовых услуг в России остается одним из самых высоких в мире. Теперь нужно переходить к следующему этапу. Масштабировать успешные технологии, инструменты и современные платежные решения, одновременно обеспечивая надежность и безопасность", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что с 1 сентября в России доступны операции с цифровым рублем, также вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют.
В целом, по словам Мишустина, платежная инфраструктура должна опираться на передовые цифровые решения, это является одним из ключевых факторов конкурентоспособности.
"Наша инфраструктура должна быть максимально удобной для граждан и бизнеса. Устойчивой к внешним ограничениям и открытой для дальнейшего совершенствования", - подчеркнул глава правительства.
Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.
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россия, финансы, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о технологическом уровне финуслуг в России
Мишустин: технологический уровень финуслуг в России остается одним из самых высоких в мире
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Технологический уровень финансовых услуг в России остается одним из самых высоких в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
"Технологический уровень финансовых услуг в России остается одним из самых высоких в мире. Теперь нужно переходить к следующему этапу. Масштабировать успешные технологии, инструменты и современные платежные решения, одновременно обеспечивая надежность и безопасность", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что с 1 сентября в России доступны операции с цифровым рублем, также вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют.
В целом, по словам Мишустина, платежная инфраструктура должна опираться на передовые цифровые решения, это является одним из ключевых факторов конкурентоспособности.
"Наша инфраструктура должна быть максимально удобной для граждан и бизнеса. Устойчивой к внешним ограничениям и открытой для дальнейшего совершенствования", - подчеркнул глава правительства.
Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.