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Мишустин рассказал о технологическом уровне финуслуг в России

Мишустин рассказал о технологическом уровне финуслуг в России - 21.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о технологическом уровне финуслуг в России

Технологический уровень финансовых услуг в России остается одним из самых высоких в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T14:35+0300

2026-09-21T14:35+0300

2026-09-21T14:35+0300

россия

финансы

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Технологический уровень финансовых услуг в России остается одним из самых высоких в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. "Технологический уровень финансовых услуг в России остается одним из самых высоких в мире. Теперь нужно переходить к следующему этапу. Масштабировать успешные технологии, инструменты и современные платежные решения, одновременно обеспечивая надежность и безопасность", - сказал Мишустин. Он напомнил, что с 1 сентября в России доступны операции с цифровым рублем, также вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют. В целом, по словам Мишустина, платежная инфраструктура должна опираться на передовые цифровые решения, это является одним из ключевых факторов конкурентоспособности. "Наша инфраструктура должна быть максимально удобной для граждан и бизнеса. Устойчивой к внешним ограничениям и открытой для дальнейшего совершенствования", - подчеркнул глава правительства. Московский финансовый форум-2026 проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" 21 сентября. Форум является профессиональной площадкой, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для ее регулирования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, михаил мишустин