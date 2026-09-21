https://1prime.ru/20260921/mishustin-873519495.html
Проект бюджета России должен быть сбалансированным - Мишустин
Проект бюджета России должен быть сбалансированным - Мишустин - 21.09.2026, ПРАЙМ
Проект бюджета России должен быть сбалансированным - Мишустин
Проект бюджета России на предстоящие три года должен быть сбалансированным, нацеленным на поддержку граждан, обеспечение безопасности и развитие страны, заявил... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:09+0300
2026-09-21T16:09+0300
2026-09-21T16:09+0300
россия
финансы
михаил мишустин
федеральное собрание
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета России на предстоящие три года должен быть сбалансированным, нацеленным на поддержку граждан, обеспечение безопасности и развитие страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Впереди у нас формирование бюджетов на следующие три года. В этот процесс будут вовлечены все структуры от местного самоуправления до Федерального Собрания, каждый на своем уровне. И эти планы должны быть сбалансированными, нацеленными на поддержку людей, обеспечение безопасности и развитие страны", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
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россия, финансы, михаил мишустин, федеральное собрание
РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин, Федеральное собрание
Проект бюджета России должен быть сбалансированным - Мишустин
Мишустин: проект бюджета должен быть сбалансированным, нацеленным на поддержку россиян