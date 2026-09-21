https://1prime.ru/20260921/mishustin-873519763.html

Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию

Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию - 21.09.2026, ПРАЙМ

Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию

Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:13+0300

2026-09-21T16:13+0300

2026-09-21T16:13+0300

россия

михаил мишустин

владимир путин

газ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873519763.jpg?1789996392

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин на прошлой неделе принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию объектов, построенных в рамках программы социальной газификации. "Эта программа будет продолжена. Теперь по поручению президента дополнительно выделим на присоединение льготников к газовой сети 1,2 миллиарда рублей. Воспользоваться средствами в текущем году смогут более 13 тысяч семей в 56 регионах страны, в том числе и на приобретение необходимого для этого оборудования", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава кабмина подчеркнул, что подключения в рамках программы социальной газификации продолжаются круглый год. "Хочу обратить ваше внимание на то, что на значительной части страны начался отопительный сезон, и в таких условиях все связанные с теплоснабжением мероприятия имеют особое значения для людей", - добавил он. По словам Мишустина, работы "должны выполняться отлаженно и четко".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, владимир путин, газ