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Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию
Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию - 21.09.2026, ПРАЙМ
Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию
Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:13+0300
2026-09-21T16:13+0300
россия
михаил мишустин
владимир путин
газ
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин на прошлой неделе принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию объектов, построенных в рамках программы социальной газификации. "Эта программа будет продолжена. Теперь по поручению президента дополнительно выделим на присоединение льготников к газовой сети 1,2 миллиарда рублей. Воспользоваться средствами в текущем году смогут более 13 тысяч семей в 56 регионах страны, в том числе и на приобретение необходимого для этого оборудования", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава кабмина подчеркнул, что подключения в рамках программы социальной газификации продолжаются круглый год. "Хочу обратить ваше внимание на то, что на значительной части страны начался отопительный сезон, и в таких условиях все связанные с теплоснабжением мероприятия имеют особое значения для людей", - добавил он. По словам Мишустина, работы "должны выполняться отлаженно и четко".
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россия, михаил мишустин, владимир путин, газ
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Газ
16:13 21.09.2026
 
Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию

Мишустин: на социальную газификацию в России выделят 1,2 миллиарда рублей

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин на прошлой неделе принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию объектов, построенных в рамках программы социальной газификации.
"Эта программа будет продолжена. Теперь по поручению президента дополнительно выделим на присоединение льготников к газовой сети 1,2 миллиарда рублей. Воспользоваться средствами в текущем году смогут более 13 тысяч семей в 56 регионах страны, в том числе и на приобретение необходимого для этого оборудования", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава кабмина подчеркнул, что подключения в рамках программы социальной газификации продолжаются круглый год.
"Хочу обратить ваше внимание на то, что на значительной части страны начался отопительный сезон, и в таких условиях все связанные с теплоснабжением мероприятия имеют особое значения для людей", - добавил он.
По словам Мишустина, работы "должны выполняться отлаженно и четко".
 
РОССИЯМихаил МишустинВладимир ПутинГаз
 
 
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