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Инвесторам объяснили разницу между слитком и акциями золотодобытчиков
Инвесторам объяснили разницу между слитком и акциями золотодобытчиков - 21.09.2026, ПРАЙМ
Инвесторам объяснили разницу между слитком и акциями золотодобытчиков
Акции золотодобывающих компаний и физическое золото — это разные инструменты и разные способы вложения в металл, а не взаимозаменяемые активы. Об этом в колонке | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T06:06+0300
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2026-09-21T06:06+0300
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МОСКВА, 21 сен— ПРАЙМ. Акции золотодобывающих компаний и физическое золото — это разные инструменты и разные способы вложения в металл, а не взаимозаменяемые активы. Об этом в колонке для "Прайм" рассказал генеральный директор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.По его словам, покупая акцию, инвестор становится совладельцем бизнеса, а покупая слиток или монету — приобретает непосредственно физический металл. Стоимость акций зависит не только от цены золота: важную роль играет себестоимость добычи, характеристики месторождений, долговая нагрузка и география активов. Даже благоприятная ситуация на рынке золота не гарантирует роста конкретной компании. "Инвестор владеет не золотом, а долей в компании, которая его добывает", — пояснил эксперт.Физическое золото устроено иначе. Владелец сам распоряжается активом и определяет способ его хранения — дома, в банковской ячейке или через специализированные сервисы. Такой формат, по словам Мольдерфа, подходит для создания долгосрочного золотого резерва."Золото — это не просто металл, это страховая подушка для инвестора", — отметил он. Для тех, кто не хочет выбирать один инструмент, существуют биржевые фонды, объединяющие обе экспозиции. Однако универсального соотношения между акциями и металлом нет — выбор зависит от целей и структуры конкретного портфеля, заключил эксперт.
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золото, акции, инвестиции, рынок
золото, Акции, инвестиции, Рынок
Инвесторам объяснили разницу между слитком и акциями золотодобытчиков
Мольдерф: покупая слитки, вы получаете металл, покупая акции - долю в компании
МОСКВА, 21 сен— ПРАЙМ.
Акции золотодобывающих компаний и физическое золото — это разные инструменты и разные способы вложения в металл, а не взаимозаменяемые активы. Об этом в колонке для "Прайм" рассказал
генеральный директор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.
По его словам, покупая акцию, инвестор становится совладельцем бизнеса, а покупая слиток или монету — приобретает непосредственно физический металл. Стоимость акций зависит не только от цены золота: важную роль играет себестоимость добычи, характеристики месторождений, долговая нагрузка и география активов. Даже благоприятная ситуация на рынке золота не гарантирует роста конкретной компании.
"Инвестор владеет не золотом, а долей в компании, которая его добывает", — пояснил эксперт.
Физическое золото устроено иначе. Владелец сам распоряжается активом и определяет способ его хранения — дома, в банковской ячейке или через специализированные сервисы. Такой формат, по словам Мольдерфа, подходит для создания долгосрочного золотого резерва.
"Золото — это не просто металл, это страховая подушка для инвестора", — отметил он.
Для тех, кто не хочет выбирать один инструмент, существуют биржевые фонды, объединяющие обе экспозиции. Однако универсального соотношения между акциями и металлом нет — выбор зависит от целей и структуры конкретного портфеля, заключил эксперт.
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