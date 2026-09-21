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Инвесторам объяснили разницу между слитком и акциями золотодобытчиков

Инвесторам объяснили разницу между слитком и акциями золотодобытчиков - 21.09.2026, ПРАЙМ

Инвесторам объяснили разницу между слитком и акциями золотодобытчиков

Акции золотодобывающих компаний и физическое золото — это разные инструменты и разные способы вложения в металл, а не взаимозаменяемые активы. Об этом в колонке | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T06:06+0300

2026-09-21T06:06+0300

2026-09-21T06:06+0300

золото

акции

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рынок

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МОСКВА, 21 сен— ПРАЙМ. Акции золотодобывающих компаний и физическое золото — это разные инструменты и разные способы вложения в металл, а не взаимозаменяемые активы. Об этом в колонке для "Прайм" рассказал генеральный директор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.По его словам, покупая акцию, инвестор становится совладельцем бизнеса, а покупая слиток или монету — приобретает непосредственно физический металл. Стоимость акций зависит не только от цены золота: важную роль играет себестоимость добычи, характеристики месторождений, долговая нагрузка и география активов. Даже благоприятная ситуация на рынке золота не гарантирует роста конкретной компании. "Инвестор владеет не золотом, а долей в компании, которая его добывает", — пояснил эксперт.Физическое золото устроено иначе. Владелец сам распоряжается активом и определяет способ его хранения — дома, в банковской ячейке или через специализированные сервисы. Такой формат, по словам Мольдерфа, подходит для создания долгосрочного золотого резерва."Золото — это не просто металл, это страховая подушка для инвестора", — отметил он. Для тех, кто не хочет выбирать один инструмент, существуют биржевые фонды, объединяющие обе экспозиции. Однако универсального соотношения между акциями и металлом нет — выбор зависит от целей и структуры конкретного портфеля, заключил эксперт.

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золото, акции, инвестиции, рынок