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Монголия подписала с Россией соглашение о расширении ТЭЦ-3 - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Монголия подписала с Россией соглашение о расширении ТЭЦ-3
Монголия подписала с Россией соглашение о расширении ТЭЦ-3 - 21.09.2026, ПРАЙМ
Монголия подписала с Россией соглашение о расширении ТЭЦ-3
Монголия подписала с Россией предварительное проектное соглашение о расширении ТЭЦ-3 на 300 мегаватт, сообщает Национальное информационное агентство Монголии... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T21:39+0300
2026-09-21T21:39+0300
россия
монголия
китай
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Монголия подписала с Россией предварительное проектное соглашение о расширении ТЭЦ-3 на 300 мегаватт, сообщает Национальное информационное агентство Монголии Монцамэ. "Монголия также подписала предварительное проектное соглашение с Россией о расширении ТЭЦ-3 на 300 мегаватт, окончательный контракт ожидается в ближайшее время", - сообщает агентство Сломанный турбогенератор на ТЭЦ-3, вышедший из строя в 2025 году, планируется перезапустить 15 декабря, второй агрегат - в феврале 2028 года. Правительство выделило 10,3 миллиона долларов на модернизацию блоков. Общая установленная мощность Монголии составляет 1,8 тысяч мегаватт, что меньше прогнозируемого зимнего пика спроса энергопотребления в 1,9 мегаватт. По словам министра энергетики Бадрахын Найдалаа, чтобы покрыть оставшийся дефицит в 350 мегаватт, Монголия заключила соглашение об импорте до 80 мегаватт из Китая в дополнение к существующему импорту из России. Тепловые электростанции работают на 50% выше проектной мощности. Правительство продвигает государственно-частное партнерство для расширения ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, ТЭЦ-7 и Амгаланской ТЭЦ.
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россия, монголия, китай
РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, КИТАЙ
21:39 21.09.2026
 
Монголия подписала с Россией соглашение о расширении ТЭЦ-3

Монголия подписала с Россией проектное соглашение о расширении ТЭЦ-3 на 300 мегаватт

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Монголия подписала с Россией предварительное проектное соглашение о расширении ТЭЦ-3 на 300 мегаватт, сообщает Национальное информационное агентство Монголии Монцамэ.
"Монголия также подписала предварительное проектное соглашение с Россией о расширении ТЭЦ-3 на 300 мегаватт, окончательный контракт ожидается в ближайшее время", - сообщает агентство
Сломанный турбогенератор на ТЭЦ-3, вышедший из строя в 2025 году, планируется перезапустить 15 декабря, второй агрегат - в феврале 2028 года. Правительство выделило 10,3 миллиона долларов на модернизацию блоков.
Общая установленная мощность Монголии составляет 1,8 тысяч мегаватт, что меньше прогнозируемого зимнего пика спроса энергопотребления в 1,9 мегаватт. По словам министра энергетики Бадрахын Найдалаа, чтобы покрыть оставшийся дефицит в 350 мегаватт, Монголия заключила соглашение об импорте до 80 мегаватт из Китая в дополнение к существующему импорту из России.
Тепловые электростанции работают на 50% выше проектной мощности. Правительство продвигает государственно-частное партнерство для расширения ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, ТЭЦ-7 и Амгаланской ТЭЦ.
 
РОССИЯМОНГОЛИЯКИТАЙ
 
 
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