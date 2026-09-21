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Курс юаня к рублю повышается в начале торгов на Московской бирже

Курс юаня к рублю повышается в начале торгов на Московской бирже - 21.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю повышается в начале торгов на Московской бирже

Курс китайской валюты по отношению к российской символически повышается в начале торгов новой недели, следует из данных Московской биржи. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T09:26+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской символически повышается в начале торгов новой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.02 мск увеличивается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,59 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.

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