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На севере Москвы отремонтировали участок Ленинградского шоссе

На севере Москвы отремонтировали участок Ленинградского шоссе - 21.09.2026, ПРАЙМ

На севере Москвы отремонтировали участок Ленинградского шоссе

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на участке Ленинградского шоссе на севере столицы, сообщил журналистам... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T09:37+0300

2026-09-21T09:37+0300

2026-09-21T09:37+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на участке Ленинградского шоссе на севере столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт участка Ленинградского шоссе от Ленинградского тоннеля до второго Ленинградского путепровода, там обновили почти 107 тысяч квадратных метров асфальта", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что ранее дорожно-ремонтные работы проводились в 2021 году. "Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - отметил Бирюков. Ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.

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