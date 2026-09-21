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На севере Москвы отремонтировали участок Ленинградского шоссе
На севере Москвы отремонтировали участок Ленинградского шоссе - 21.09.2026, ПРАЙМ
На севере Москвы отремонтировали участок Ленинградского шоссе
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на участке Ленинградского шоссе на севере столицы, сообщил журналистам... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T09:37+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на участке Ленинградского шоссе на севере столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт участка Ленинградского шоссе от Ленинградского тоннеля до второго Ленинградского путепровода, там обновили почти 107 тысяч квадратных метров асфальта", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что ранее дорожно-ремонтные работы проводились в 2021 году.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - отметил Бирюков.
Ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.
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бизнес, россия, москва
На севере Москвы отремонтировали участок Ленинградского шоссе
На участке Ленинградского шоссе на севере Москвы отремонтировали асфальтовое покрытие
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на участке Ленинградского шоссе на севере столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт участка Ленинградского шоссе от Ленинградского тоннеля до второго Ленинградского путепровода, там обновили почти 107 тысяч квадратных метров асфальта", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что ранее дорожно-ремонтные работы проводились в 2021 году.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - отметил Бирюков.
Ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.