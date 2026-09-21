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В Москве открывается Московский финансовый форум

В Москве открывается Московский финансовый форум - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Москве открывается Московский финансовый форум

Московский финансовый форум (МФФ-2026) в Центральном выставочном зале "Манеж" начинает работу, передает корреспондент РИА Новости. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T10:16+0300

2026-09-21T10:16+0300

2026-09-21T10:16+0300

москва

антон силуанов

сергей собянин

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Московский финансовый форум (МФФ-2026) в Центральном выставочном зале "Манеж" начинает работу, передает корреспондент РИА Новости. Согласно программе на сайте МФФ-2026, деловая программа форума включает 16 тематических сессий и пленарное заседание с участием министра финансов РФ Антона Силуанова и мэра Москвы Сергея Собянина. В центре деловой программы – вопросы развития финансового рынка, управления государственными средствами, повышения привлекательности акций компаний с государственным участием, а также эффективности адресных мер поддержки бизнеса. Значительное внимание традиционно уделяется региональным финансам и вопросам сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. Участники также обсудят регулирование рынка криптовалют, первые результаты работы Национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) и новые стандарты торговли золотом. "Несмотря на продолжительное внешнее давление, Россия обладает значительным запасом прочности и опирается, прежде всего, на внутренние ресурсы. Бюджетная система сбалансирована, государственный долг остается на безопасном уровне, а рост ненефтегазовых доходов снижает зависимость государственных финансов от внешних факторов", – подчеркнул в приветственной речи Силуанов, его слова приводятся на сайте форума. "У финансовых решений в большом городе всегда есть видимый результат. От них зависит, какие проекты получат развитие, как будет обновляться инфраструктура, какие возможности откроются перед предпринимателями. На Москву приходится больше пятой части всех инвестиций в основной капитал в России. За этим объемом стоят решения тысяч компаний, создание новых производств, развитие городской среды, повышение качества жизни миллионов людей", – отметил в своем обращении Собянин.

москва

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москва, антон силуанов, сергей собянин