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В Москве запустили пятый беспилотный трамвай - 21.09.2026, ПРАЙМ
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В Москве запустили пятый беспилотный трамвай
В Москве запустили пятый беспилотный трамвай - 21.09.2026, ПРАЙМ
В Москве запустили пятый беспилотный трамвай
Пятый беспилотный трамвай запустили в Москве, он уже курсирует в тестовом режиме по маршрутам Краснопресненской трамвайной сети, сообщает столичный департамент... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T13:06+0300
2026-09-21T13:06+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Пятый беспилотный трамвай запустили в Москве, он уже курсирует в тестовом режиме по маршрутам Краснопресненской трамвайной сети, сообщает столичный департамент транспорта. "Запустили пятый беспилотный трамвай… Новый беспилотный трамвай модели "Львенок-Москва" уже курсирует в тестовом режиме по маршрутам Краснопресненской трамвайной сети", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс". В дептрансе отметили, что трамвай ездит в режиме беспилотной лаборатории, собирает всю необходимую информацию, изучает маршруты и приспосабливается к различным условиям дорожного движения. А после прохождения всех необходимых испытаний, он будет регулярно перевозить пассажиров по маршруту. "Первый в мире беспилотный трамвай с пассажирами мэр Москвы Сергей Собянин запустил 3 сентября 2025 года. Инновационный транспорт регулярно курсирует на северо-западе столицы по маршруту 10 в районе Строгино. Сейчас у нас уже 5 беспилотных трамваев, часть из которых работает в режиме лабораторий. С момента запуска умный транспорт проехал более 56 тысяч километров. А москвичи совершили на нем уже более 150 тысяч поездок", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
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бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
13:06 21.09.2026
 
В Москве запустили пятый беспилотный трамвай

В Москве запустили пятый беспилотный трамвай

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Пятый беспилотный трамвай запустили в Москве, он уже курсирует в тестовом режиме по маршрутам Краснопресненской трамвайной сети, сообщает столичный департамент транспорта.
"Запустили пятый беспилотный трамвай… Новый беспилотный трамвай модели "Львенок-Москва" уже курсирует в тестовом режиме по маршрутам Краснопресненской трамвайной сети", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
В дептрансе отметили, что трамвай ездит в режиме беспилотной лаборатории, собирает всю необходимую информацию, изучает маршруты и приспосабливается к различным условиям дорожного движения. А после прохождения всех необходимых испытаний, он будет регулярно перевозить пассажиров по маршруту.
"Первый в мире беспилотный трамвай с пассажирами мэр Москвы Сергей Собянин запустил 3 сентября 2025 года. Инновационный транспорт регулярно курсирует на северо-западе столицы по маршруту 10 в районе Строгино. Сейчас у нас уже 5 беспилотных трамваев, часть из которых работает в режиме лабораторий. С момента запуска умный транспорт проехал более 56 тысяч километров. А москвичи совершили на нем уже более 150 тысяч поездок", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
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