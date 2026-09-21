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Власти Москвы договорились о сотрудничестве со "Сбербанком" - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Власти Москвы договорились о сотрудничестве со "Сбербанком"
Власти Москвы договорились о сотрудничестве со "Сбербанком" - 21.09.2026, ПРАЙМ
Власти Москвы договорились о сотрудничестве со "Сбербанком"
Департамент экономической политики и развития Москвы и "Сбербанк" на полях Московского финансового форума в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве,... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T15:20+0300
2026-09-21T15:58+0300
банки
финансы
москва
сбербанк
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Департамент экономической политики и развития Москвы и "Сбербанк" на полях Московского финансового форума в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости."Начинается церемония подписания соглашения о сотрудничестве между департаментом экономической политики и развития города Москвы и публичным акционерным обществом "Сбербанк России". Соглашение подписывают заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Багреева Мария Андреевна и председатель московского банка ПАО "Сбербанк" Барг Герман Иванович", - сказал ведущий в ходе торжественной церемонии.Соглашение направлено на развитие сотрудничества между правительством Москвы и "Сбербанком" для повышения эффективности экономики города, поддержки предпринимательства и внедрения современных технологических решений. Стороны намерены развивать методологическое и экспертно-аналитическое взаимодействие при реализации проектов столицы, а также обмениваться аналитическими материалами по актуальным направлениям сотрудничества.
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банки, финансы, москва, сбербанк
Банки, Финансы, МОСКВА, Сбербанк
15:20 21.09.2026 (обновлено: 15:58 21.09.2026)
 
Власти Москвы договорились о сотрудничестве со "Сбербанком"

Департамент экономполитики и развития Москвы и "Сбербанк" договорились о сотрудничестве

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Департамент экономической политики и развития Москвы и "Сбербанк" на полях Московского финансового форума в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
"Начинается церемония подписания соглашения о сотрудничестве между департаментом экономической политики и развития города Москвы и публичным акционерным обществом "Сбербанк России". Соглашение подписывают заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Багреева Мария Андреевна и председатель московского банка ПАО "Сбербанк" Барг Герман Иванович", - сказал ведущий в ходе торжественной церемонии.
Соглашение направлено на развитие сотрудничества между правительством Москвы и "Сбербанком" для повышения эффективности экономики города, поддержки предпринимательства и внедрения современных технологических решений. Стороны намерены развивать методологическое и экспертно-аналитическое взаимодействие при реализации проектов столицы, а также обмениваться аналитическими материалами по актуальным направлениям сотрудничества.
 
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