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Власти Москвы договорились о сотрудничестве со "Сбербанком"

Власти Москвы договорились о сотрудничестве со "Сбербанком" - 21.09.2026, ПРАЙМ

Власти Москвы договорились о сотрудничестве со "Сбербанком"

Департамент экономической политики и развития Москвы и "Сбербанк" на полях Московского финансового форума в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве,... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T15:20+0300

2026-09-21T15:20+0300

2026-09-21T15:58+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Департамент экономической политики и развития Москвы и "Сбербанк" на полях Московского финансового форума в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости."Начинается церемония подписания соглашения о сотрудничестве между департаментом экономической политики и развития города Москвы и публичным акционерным обществом "Сбербанк России". Соглашение подписывают заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Багреева Мария Андреевна и председатель московского банка ПАО "Сбербанк" Барг Герман Иванович", - сказал ведущий в ходе торжественной церемонии.Соглашение направлено на развитие сотрудничества между правительством Москвы и "Сбербанком" для повышения эффективности экономики города, поддержки предпринимательства и внедрения современных технологических решений. Стороны намерены развивать методологическое и экспертно-аналитическое взаимодействие при реализации проектов столицы, а также обмениваться аналитическими материалами по актуальным направлениям сотрудничества.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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