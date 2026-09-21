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Собянин пошутил про ежегодный перенос столицы в разные регионы
Собянин пошутил про ежегодный перенос столицы в разные регионы - 21.09.2026, ПРАЙМ
Собянин пошутил про ежегодный перенос столицы в разные регионы
Мэр Москвы Сергей Собянин пошутил про ежегодный перенос столицы России в разные регионы, чтобы качество жизни в них достигало московского уровня уюта и... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T15:51+0300
2026-09-21T15:51+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин пошутил про ежегодный перенос столицы России в разные регионы, чтобы качество жизни в них достигало московского уровня уюта и комфорта.В ходе пленарной сессии на Московском финансовом форуме-2026 министр финансов РФ Антон Силуанов спросил у Собянина, "как сделать так, чтобы в других регионах так же было уютно, комфортно, как и москвичам"."Что касается Москвы и регионов - какие-то рецепты я, в общем, раздавать не буду. Первое, что просится на ум, когда говорят: "Как сделать так, чтобы у всех регионов было, как в Москве?" - ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы и, глядишь, все счастливо заживут. Но, как показала уже практика в ряде стран, это ни к чему не приводит", - сказал Собянин, отвечая на вопрос министра финансов.Московский финансовый форум-2026 проходит в понедельник в Центральном выставочном зале "Манеж". Это профессиональная площадка, где ежегодно обсуждаются ключевые вопросы финансово-экономической политики России, вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
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РОССИЯ, МОСКВА, Общество , Сергей Собянин, Антон Силуанов
Собянин пошутил про ежегодный перенос столицы в разные регионы
Собянин пошутил про ежегодный перенос столицы в разные регионы