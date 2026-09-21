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Проект межрелигиозного центра в Новой Москве покажут иностранцам

Проект межрелигиозного центра в Новой Москве покажут иностранцам - 21.09.2026, ПРАЙМ

Проект межрелигиозного центра в Новой Москве покажут иностранцам

Проект межрелигиозного центра в Новой Москве и новой соборной мечети в нем покажут представителям иностранных государств в воскресенье, 27 сентября, в рамках... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T21:06+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Проект межрелигиозного центра в Новой Москве и новой соборной мечети в нем покажут представителям иностранных государств в воскресенье, 27 сентября, в рамках празднования 10-летия основания Духовного собрания мусульман России (ДСМР), сообщили РИА Новости в религиозной организации. "Двадцать седьмого сентября для зарубежных гостей будет организовано знакомство с проектом Межрелигиозного духовно-образовательного и культурно-просветительского центра в Новой Москве и будущей Московской Центральной Соборной мечети имени первого муфтия Российского государства Мухамеджана Хусаинова", – процитировали главу ДСМР муфтия Альбира Крганова в пресс-службе собрания. Мухамеджан Хусаинов, именем которого планируется назвать новую соборную мечеть, был назначен председателем учрежденного в Оренбурге Магометанского духовного собрания по указу Екатерины II 22 сентября 1788 года. Он фактически стал первым муфтием Российской Империи и занимал эту должность до конца своей жизни. Как сообщили в ДСМР, в рамках празднования 10-летия организации в Москве 28 сентября также пройдет международная научно-практическая конференция "Традиционные религии России: вклад в укрепление единства и развитие общества". Она состоится на площадках гостиницы "Президент-Отель" при участии зарубежных делегаций из 40 стран БРИКС, ШОС, АСЕАН, Ближнего Востока, Средней Азии, Африки, Европы и Америки и представителей более чем 60 субъектов Российской Федерации. В этот же день в Государственном Кремлевском Дворце пройдет торжественный вечер "Сила веры — в единстве народов". Как сообщалось ранее, строительство межрелигиозного центра четырех традиционных конфессий в московском районе Коммунарка может начаться в 2026 году. Ожидается, что он займет шесть гектаров, а его целью будет объединение традиционных религий России на одной территории. Комплекс в Коммунарке планируется как единый архитектурный ансамбль с общественными пространствами. По словам директора проектного центра МАРХИ Алексея Капустина, в межрелигиозном центре 45 тысяч квадратных метров отводится православным, 27 тысяч – мусульманам, 10 тысяч квадратных метров - иудеям и еще 15 тысяч - буддистам.

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