Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Проект межрелигиозного центра в Новой Москве покажут иностранцам - 21.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260921/moskva-873531365.html
Проект межрелигиозного центра в Новой Москве покажут иностранцам
Проект межрелигиозного центра в Новой Москве покажут иностранцам - 21.09.2026, ПРАЙМ
Проект межрелигиозного центра в Новой Москве покажут иностранцам
Проект межрелигиозного центра в Новой Москве и новой соборной мечети в нем покажут представителям иностранных государств в воскресенье, 27 сентября, в рамках... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T21:06+0300
2026-09-21T21:06+0300
россия
общество
новая москва
оренбург
москва
шос
асеан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873531365.jpg?1790013963
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Проект межрелигиозного центра в Новой Москве и новой соборной мечети в нем покажут представителям иностранных государств в воскресенье, 27 сентября, в рамках празднования 10-летия основания Духовного собрания мусульман России (ДСМР), сообщили РИА Новости в религиозной организации. "Двадцать седьмого сентября для зарубежных гостей будет организовано знакомство с проектом Межрелигиозного духовно-образовательного и культурно-просветительского центра в Новой Москве и будущей Московской Центральной Соборной мечети имени первого муфтия Российского государства Мухамеджана Хусаинова", – процитировали главу ДСМР муфтия Альбира Крганова в пресс-службе собрания. Мухамеджан Хусаинов, именем которого планируется назвать новую соборную мечеть, был назначен председателем учрежденного в Оренбурге Магометанского духовного собрания по указу Екатерины II 22 сентября 1788 года. Он фактически стал первым муфтием Российской Империи и занимал эту должность до конца своей жизни. Как сообщили в ДСМР, в рамках празднования 10-летия организации в Москве 28 сентября также пройдет международная научно-практическая конференция "Традиционные религии России: вклад в укрепление единства и развитие общества". Она состоится на площадках гостиницы "Президент-Отель" при участии зарубежных делегаций из 40 стран БРИКС, ШОС, АСЕАН, Ближнего Востока, Средней Азии, Африки, Европы и Америки и представителей более чем 60 субъектов Российской Федерации. В этот же день в Государственном Кремлевском Дворце пройдет торжественный вечер "Сила веры — в единстве народов". Как сообщалось ранее, строительство межрелигиозного центра четырех традиционных конфессий в московском районе Коммунарка может начаться в 2026 году. Ожидается, что он займет шесть гектаров, а его целью будет объединение традиционных религий России на одной территории. Комплекс в Коммунарке планируется как единый архитектурный ансамбль с общественными пространствами. По словам директора проектного центра МАРХИ Алексея Капустина, в межрелигиозном центре 45 тысяч квадратных метров отводится православным, 27 тысяч – мусульманам, 10 тысяч квадратных метров - иудеям и еще 15 тысяч - буддистам.
новая москва
оренбург
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , новая москва, оренбург, москва, шос, асеан
РОССИЯ, Общество , НОВАЯ МОСКВА, Оренбург, МОСКВА, ШОС, АСЕАН
21:06 21.09.2026
 
Проект межрелигиозного центра в Новой Москве покажут иностранцам

Проект межрелигиозного центра в Новой Москве покажут представителям иностранных государств

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Проект межрелигиозного центра в Новой Москве и новой соборной мечети в нем покажут представителям иностранных государств в воскресенье, 27 сентября, в рамках празднования 10-летия основания Духовного собрания мусульман России (ДСМР), сообщили РИА Новости в религиозной организации.
"Двадцать седьмого сентября для зарубежных гостей будет организовано знакомство с проектом Межрелигиозного духовно-образовательного и культурно-просветительского центра в Новой Москве и будущей Московской Центральной Соборной мечети имени первого муфтия Российского государства Мухамеджана Хусаинова", – процитировали главу ДСМР муфтия Альбира Крганова в пресс-службе собрания.
Мухамеджан Хусаинов, именем которого планируется назвать новую соборную мечеть, был назначен председателем учрежденного в Оренбурге Магометанского духовного собрания по указу Екатерины II 22 сентября 1788 года. Он фактически стал первым муфтием Российской Империи и занимал эту должность до конца своей жизни.
Как сообщили в ДСМР, в рамках празднования 10-летия организации в Москве 28 сентября также пройдет международная научно-практическая конференция "Традиционные религии России: вклад в укрепление единства и развитие общества". Она состоится на площадках гостиницы "Президент-Отель" при участии зарубежных делегаций из 40 стран БРИКС, ШОС, АСЕАН, Ближнего Востока, Средней Азии, Африки, Европы и Америки и представителей более чем 60 субъектов Российской Федерации. В этот же день в Государственном Кремлевском Дворце пройдет торжественный вечер "Сила веры — в единстве народов".
Как сообщалось ранее, строительство межрелигиозного центра четырех традиционных конфессий в московском районе Коммунарка может начаться в 2026 году. Ожидается, что он займет шесть гектаров, а его целью будет объединение традиционных религий России на одной территории. Комплекс в Коммунарке планируется как единый архитектурный ансамбль с общественными пространствами.
По словам директора проектного центра МАРХИ Алексея Капустина, в межрелигиозном центре 45 тысяч квадратных метров отводится православным, 27 тысяч – мусульманам, 10 тысяч квадратных метров - иудеям и еще 15 тысяч - буддистам.
 
РОССИЯОбществоНОВАЯ МОСКВАОренбургМОСКВАШОСАСЕАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала