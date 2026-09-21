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В Москве восстановили движение трамваев на шоссе Энтузиастов

В Москве восстановили движение трамваев на шоссе Энтузиастов - 21.09.2026, ПРАЙМ

В Москве восстановили движение трамваев на шоссе Энтузиастов

Движение трамваев № Т2, 2 и 36 восстановлено на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T23:42+0300

2026-09-21T23:42+0300

2026-09-21T23:42+0300

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Движение трамваев № Т2, 2 и 36 восстановлено на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее сообщалось, что трамваи задерживаются на шоссе Энтузиастов из-за ДТП на путях. "Восстановлено движение трамваев на шоссе Энтузиастов", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".

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