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В Москве восстановили движение трамваев на шоссе Энтузиастов
В Москве восстановили движение трамваев на шоссе Энтузиастов - 21.09.2026, ПРАЙМ
В Москве восстановили движение трамваев на шоссе Энтузиастов
Движение трамваев № Т2, 2 и 36 восстановлено на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T23:42+0300
2026-09-21T23:42+0300
2026-09-21T23:42+0300
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Движение трамваев № Т2, 2 и 36 восстановлено на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее сообщалось, что трамваи задерживаются на шоссе Энтузиастов из-за ДТП на путях.
"Восстановлено движение трамваев на шоссе Энтузиастов", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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бизнес, россия, москва
В Москве восстановили движение трамваев на шоссе Энтузиастов
На шоссе Энтузиастов в Москве восстановили движение трамваев No Т2, 2 и 36
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Движение трамваев № Т2, 2 и 36 восстановлено на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее сообщалось, что трамваи задерживаются на шоссе Энтузиастов из-за ДТП на путях.
"Восстановлено движение трамваев на шоссе Энтузиастов", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".