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Nestle продолжит коммерческую деятельность в полном объеме

Nestle продолжит коммерческую деятельность в полном объеме - 21.09.2026, ПРАЙМ

Nestle продолжит коммерческую деятельность в полном объеме

Nestle продолжит коммерческую деятельность в полном объеме после передачи активов во временное управление, сообщили в пресс-службе компании. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T20:08+0300

2026-09-21T20:08+0300

2026-09-21T20:08+0300

бизнес

россия

владимир путин

nestle

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Nestle продолжит коммерческую деятельность в полном объеме после передачи активов во временное управление, сообщили в пресс-службе компании. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы швейцарского производителя продуктов питания Nestle. Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент". "Группа компаний "Нестле" в России продолжает в полном объеме свою коммерческую деятельность в России и заверяет о намерениях безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовым коллективом", - говорится в сообщении Nestle. В компании подчеркнули, что передача активов компании во временное управление не является национализацией или сменой собственника. Компания также выразила уверенность в том, что взаимодействие с командой временного управления будет способствовать дальнейшему развитию компании и повышению эффективности ее работы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владимир путин, nestle