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Nestle продолжит коммерческую деятельность в полном объеме - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Nestle продолжит коммерческую деятельность в полном объеме
Nestle продолжит коммерческую деятельность в полном объеме - 21.09.2026, ПРАЙМ
Nestle продолжит коммерческую деятельность в полном объеме
Nestle продолжит коммерческую деятельность в полном объеме после передачи активов во временное управление, сообщили в пресс-службе компании. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T20:08+0300
2026-09-21T20:08+0300
бизнес
россия
владимир путин
nestle
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Nestle продолжит коммерческую деятельность в полном объеме после передачи активов во временное управление, сообщили в пресс-службе компании. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы швейцарского производителя продуктов питания Nestle. Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент". "Группа компаний "Нестле" в России продолжает в полном объеме свою коммерческую деятельность в России и заверяет о намерениях безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовым коллективом", - говорится в сообщении Nestle. В компании подчеркнули, что передача активов компании во временное управление не является национализацией или сменой собственника. Компания также выразила уверенность в том, что взаимодействие с командой временного управления будет способствовать дальнейшему  развитию компании и повышению эффективности ее работы.
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бизнес, россия, владимир путин, nestle
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Nestle
20:08 21.09.2026
 
Nestle продолжит коммерческую деятельность в полном объеме

Nestle продолжит коммерческую деятельность в полном объеме после передачи активов

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Nestle продолжит коммерческую деятельность в полном объеме после передачи активов во временное управление, сообщили в пресс-службе компании.
Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы швейцарского производителя продуктов питания Nestle. Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".
"Группа компаний "Нестле" в России продолжает в полном объеме свою коммерческую деятельность в России и заверяет о намерениях безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовым коллективом", - говорится в сообщении Nestle.
В компании подчеркнули, что передача активов компании во временное управление не является национализацией или сменой собственника.
Компания также выразила уверенность в том, что взаимодействие с командой временного управления будет способствовать дальнейшему  развитию компании и повышению эффективности ее работы.
 
БизнесРОССИЯВладимир ПутинNestle
 
 
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