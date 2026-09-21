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"Нижнекамскнефтехим" заработает новый этиленопровод в октябре
"Нижнекамскнефтехим" заработает новый этиленопровод в октябре - 21.09.2026, ПРАЙМ
"Нижнекамскнефтехим" заработает новый этиленопровод в октябре
Новый этиленопровод между "Нижнекамскнефтехимом" и "Казаньоргсинтезом" заработает в октябре, говорится в сообщении компании "Сибур". | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T09:46+0300
2026-09-21T09:46+0300
2026-09-21T09:46+0300
бизнес
россия
сибур
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Новый этиленопровод между "Нижнекамскнефтехимом" и "Казаньоргсинтезом" заработает в октябре, говорится в сообщении компании "Сибур".
"Новый этиленопровод заработает уже в октябре", - говорится в сообщении.
Новая магистраль заменит старый этиленопровод, запущенный в 1976 году, и увеличит мощности прокачки этилена в два с половиной раза, до 500 тысяч тонн в год. Инвестиции составляют 35 миллиардов рублей, уточнили в компании.
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бизнес, россия, сибур
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Новый этиленопровод между "Нижнекамскнефтехимом" и "Казаньоргсинтезом" заработает в октябре, говорится в сообщении компании "Сибур".
"Новый этиленопровод заработает уже в октябре", - говорится в сообщении.
Новая магистраль заменит старый этиленопровод, запущенный в 1976 году, и увеличит мощности прокачки этилена в два с половиной раза, до 500 тысяч тонн в год. Инвестиции составляют 35 миллиардов рублей, уточнили в компании.