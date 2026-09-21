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Новак рассказал о росте экспорта угля из России за восемь месяцев
Новак рассказал о росте экспорта угля из России за восемь месяцев - 21.09.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о росте экспорта угля из России за восемь месяцев
Экспорт угля из России за восемь месяцев 2026 года вырос на 7,2%, сообщил вице-премьер России Александр Новак на оперативном совещании премьер-министра Михаила... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:16+0300
2026-09-21T16:16+0300
2026-09-21T16:16+0300
россия
александр новак
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Экспорт угля из России за восемь месяцев 2026 года вырос на 7,2%, сообщил вице-премьер России Александр Новак на оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. "По итогам прошлого года нам удалось сохранить добычу, а в этом году за восемь месяцев отмечаем рост экспорта на 7,2%", - сказал Новак, докладывая о ситуации в угольной отрасли.
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россия, александр новак, михаил мишустин
РОССИЯ, Александр Новак, Михаил Мишустин
Новак рассказал о росте экспорта угля из России за восемь месяцев
Новак заявил о росте экспорта угля из России за восемь месяцев на 7,2%
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Экспорт угля из России за восемь месяцев 2026 года вырос на 7,2%, сообщил вице-премьер России Александр Новак на оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"По итогам прошлого года нам удалось сохранить добычу, а в этом году за восемь месяцев отмечаем рост экспорта на 7,2%", - сказал Новак, докладывая о ситуации в угольной отрасли.