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Новак рассказал о росте экспорта угля из России за восемь месяцев

Новак рассказал о росте экспорта угля из России за восемь месяцев - 21.09.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о росте экспорта угля из России за восемь месяцев

Экспорт угля из России за восемь месяцев 2026 года вырос на 7,2%, сообщил вице-премьер России Александр Новак на оперативном совещании премьер-министра Михаила... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:16+0300

2026-09-21T16:16+0300

2026-09-21T16:16+0300

россия

александр новак

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Экспорт угля из России за восемь месяцев 2026 года вырос на 7,2%, сообщил вице-премьер России Александр Новак на оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. "По итогам прошлого года нам удалось сохранить добычу, а в этом году за восемь месяцев отмечаем рост экспорта на 7,2%", - сказал Новак, докладывая о ситуации в угольной отрасли.

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россия, александр новак, михаил мишустин