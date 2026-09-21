https://1prime.ru/20260921/novak-873520256.html

Новак: к 2050 году добыча угля вырастет до 660 млн тонн

Новак: к 2050 году добыча угля вырастет до 660 млн тонн - 21.09.2026, ПРАЙМ

Новак: к 2050 году добыча угля вырастет до 660 млн тонн

Правительство РФ утвердило актуализированную программу развития угольной промышленности на период до 2050 года. Об этом на оперативном совещании... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:22+0300

2026-09-21T16:22+0300

2026-09-21T16:22+0300

промышленность

александр новак

михаил мишустин

уголь

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило актуализированную программу развития угольной промышленности на период до 2050 года. Об этом на оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак. По его словам, целевой сценарий документа предусматривает рост добычи угля до 660 миллионов тонн, а экспорта — до 350 миллионов тонн.Новак отметил, что программа синхронизирована с энергетической стратегией России и просчитана по четырем сценариям в зависимости от мирового спроса на уголь. При этом учитывались динамика роста и прогноз структуры мирового валового продукта, а также энергоемкость мировой экономики. Среди ключевых направлений программы вице-премьер назвал развитие внутреннего потребления и сохранение доли угольной генерации с повышением ее эффективности за счет технологий суперсверхкритических параметров пара, а также развитие углехимии и глубокой переработки.С утверждением программы отрасль получила долгосрочные ориентиры, подчеркнул Новак. Работа по всем направлениям уже развернута, а ситуация в угольной отрасли находится на постоянном контроле правительства. О результатах в кабмине обещают докладывать регулярно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, александр новак, михаил мишустин, уголь