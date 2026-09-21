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Новак рассказал о планах по росту поставок угля в Юго-Восточную Азию

Новак рассказал о планах по росту поставок угля в Юго-Восточную Азию - 21.09.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о планах по росту поставок угля в Юго-Восточную Азию

Программа развития угольной промышленности России до 2050 года предполагает рост поставок в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и в Африку, сообщил... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:23+0300

2026-09-21T16:23+0300

2026-09-21T16:23+0300

промышленность

ближний восток

африка

китай

александр новак

михаил мишустин

уголь

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Программа развития угольной промышленности России до 2050 года предполагает рост поставок в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и в Африку, сообщил вице-премьер России Александр Новак. На оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами Новак напомнил, что правительством утверждена актуализированная программа развития угольной промышленности до 2050 года. Одно из направлений программы посвящено увеличению экспорта угля. "(В том числе - ред.) расширение Восточного полигона; развитие портов; укрепление сотрудничества с дружественными странами - Китаем, Индией; наращивание поставок в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и Африку", - перечислили приоритеты Новак.

ближний восток

африка

китай

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промышленность, ближний восток, африка, китай, александр новак, михаил мишустин, уголь