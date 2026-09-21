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Новак оценил эффект от программы развития угольной промышленности
Новак оценил эффект от программы развития угольной промышленности - 21.09.2026, ПРАЙМ
Новак оценил эффект от программы развития угольной промышленности
Реализация программы развития угольной промышленности РФ должна увеличить валовую добавленную стоимость отрасли в шесть раз к 2050 году, сообщил вице-премьер РФ | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T16:39+0300
2026-09-21T16:39+0300
2026-09-21T16:46+0300
промышленность
александр новак
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Реализация программы развития угольной промышленности РФ должна увеличить валовую добавленную стоимость отрасли в шесть раз к 2050 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. На оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами он напомнил, что правительством утверждена актуализированная программа развития угольной промышленности до 2050 года. "Эффект (от реализации программы развития угольной промышленности РФ - ред.) к 2050 году - это рост валовой добавленной стоимости отрасли в 6 раз, совокупный мультипликативный эффект - почти 10 триллионов рублей", - сказал Новак.Программа просчитана по четырем сценариям в зависимости от мирового спроса на уголь, с учетом динамики роста и структуры мирового валового продукта, энергоемкости мировой экономики, добавил чиновник.Он также отметил, что угольная отрасль для экономики России системообразующая, в ней занято около 150 тысяч человек, и уголь - градообразующая база для 31 моногорода. А в Сибири и на Дальнем Востоке угольная генерация обеспечивает 42% выработки электроэнергии.
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промышленность, александр новак, михаил мишустин
Промышленность, Александр Новак, Михаил Мишустин
Новак оценил эффект от программы развития угольной промышленности
Новак: валовая добавленная стоимость угольной отрасли должна вырасти в 6 раз к 2050 году
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Реализация программы развития угольной промышленности РФ должна увеличить валовую добавленную стоимость отрасли в шесть раз к 2050 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
На оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами он напомнил, что правительством утверждена актуализированная программа развития угольной промышленности до 2050 года.
"Эффект (от реализации программы развития угольной промышленности РФ - ред.) к 2050 году - это рост валовой добавленной стоимости отрасли в 6 раз, совокупный мультипликативный эффект - почти 10 триллионов рублей", - сказал Новак.
Программа просчитана по четырем сценариям в зависимости от мирового спроса на уголь, с учетом динамики роста и структуры мирового валового продукта, энергоемкости мировой экономики, добавил чиновник.
Он также отметил, что угольная отрасль для экономики России системообразующая, в ней занято около 150 тысяч человек, и уголь - градообразующая база для 31 моногорода. А в Сибири и на Дальнем Востоке угольная генерация обеспечивает 42% выработки электроэнергии.