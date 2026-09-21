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Новак призвал воспользоваться восстановлением мировых цен на уголь

Новак призвал воспользоваться восстановлением мировых цен на уголь - 21.09.2026, ПРАЙМ

Новак призвал воспользоваться восстановлением мировых цен на уголь

Необходимо воспользоваться восстановлением мировых цен на уголь для финансового оздоровления угольной отрасли России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T16:54+0300

2026-09-21T16:54+0300

2026-09-21T16:54+0300

промышленность

кузбасс

александр новак

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ржд

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Необходимо воспользоваться восстановлением мировых цен на уголь для финансового оздоровления угольной отрасли России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. "Сегодня цены мировые стали восстанавливаться. Безусловно, необходимо воспользоваться этой конъюнктурой для финансового оздоровления отрасли", - сказал Новак, докладывая о ситуации в угольной отрасли. По его словам, последние годы угольная промышленность России работает под давлением внешних вызовов. "По решениям, принятым у вас (премьер-министра Михаила Мишустина - ред.) на совещании, реализован оперативный комплекс мер поддержки угольной отрасли", - добавил вице-премьер. Так, среди мер поддержки угольной отрасли властями РФ были введены отсрочки по налогам и страховым взносам на сумму около 75 миллиардов рублей для организаций, которые обеспечивают 93% всей добычи в стране. Кроме того, были созданы программы финансового оздоровления, оказана адресная поддержка по линии подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Помимо этого, были проведены мероприятия по сокращению сроков доставки угля из Кузбасса в порты Юга - в два раза по срокам снижено время. А также было заключено соглашение с РЖД, и в августе прошлого года принята программа структурного развития угольной отрасли.

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промышленность, кузбасс, александр новак, михаил мишустин, ржд