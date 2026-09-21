https://1prime.ru/20260921/novak-873522501.html

Новак призвал продолжать работу над снижением аварийности в угледобыче

Новак призвал продолжать работу над снижением аварийности в угледобыче - 21.09.2026, ПРАЙМ

Новак призвал продолжать работу над снижением аварийности в угледобыче

Важно продолжать работу над снижением аварийности и травматизма в угольной отрасли России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T17:00+0300

2026-09-21T17:00+0300

2026-09-21T17:00+0300

россия

промышленность

александр новак

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873522501.jpg?1789999259

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Важно продолжать работу над снижением аварийности и травматизма в угольной отрасли России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Безопасность и экология: аварийность и смертельный травматизм за десятилетие снижены были более чем в два раза. И важно продолжить эту работу", - сказал он в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, комментируя программу развития угольной промышленности России до 2050 года. По его словам, актуализированная программа развития отрасли предполагает также обеспечение конкурентных заработных плат в увязке с производительностью труда, диверсификацию экономики моногородов и завершение реструктуризации шахтного фонда, включая Донецкую и Луганскую народные республики.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, александр новак, михаил мишустин