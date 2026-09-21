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Новак призвал продолжать работу над снижением аварийности в угледобыче
Новак призвал продолжать работу над снижением аварийности в угледобыче - 21.09.2026, ПРАЙМ
Новак призвал продолжать работу над снижением аварийности в угледобыче
Важно продолжать работу над снижением аварийности и травматизма в угольной отрасли России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T17:00+0300
2026-09-21T17:00+0300
2026-09-21T17:00+0300
россия
промышленность
александр новак
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Важно продолжать работу над снижением аварийности и травматизма в угольной отрасли России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Безопасность и экология: аварийность и смертельный травматизм за десятилетие снижены были более чем в два раза. И важно продолжить эту работу", - сказал он в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, комментируя программу развития угольной промышленности России до 2050 года.
По его словам, актуализированная программа развития отрасли предполагает также обеспечение конкурентных заработных плат в увязке с производительностью труда, диверсификацию экономики моногородов и завершение реструктуризации шахтного фонда, включая Донецкую и Луганскую народные республики.
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россия, промышленность, александр новак, михаил мишустин
РОССИЯ, Промышленность, Александр Новак, Михаил Мишустин
Новак призвал продолжать работу над снижением аварийности в угледобыче
Новак: важно продолжать работу над снижением аварийности и травматизма в угольной отрасли
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Важно продолжать работу над снижением аварийности и травматизма в угольной отрасли России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Безопасность и экология: аварийность и смертельный травматизм за десятилетие снижены были более чем в два раза. И важно продолжить эту работу", - сказал он в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, комментируя программу развития угольной промышленности России до 2050 года.
По его словам, актуализированная программа развития отрасли предполагает также обеспечение конкурентных заработных плат в увязке с производительностью труда, диверсификацию экономики моногородов и завершение реструктуризации шахтного фонда, включая Донецкую и Луганскую народные республики.