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Датская фармкомпания Novo сократила 13 тысяч сотрудников за прошлый год
Датская фармкомпания Novo сократила 13 тысяч сотрудников за прошлый год - 21.09.2026, ПРАЙМ
Датская фармкомпания Novo сократила 13 тысяч сотрудников за прошлый год
Датская фармацевтическая компания Novo (ранее называлась Novo Nordisk) сократила 13 тысяч сотрудников за прошлый год, сообщила газета Financial Times со ссылкой | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T18:19+0300
2026-09-21T18:19+0300
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бизнес
дания
financial times
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Датская фармацевтическая компания Novo (ранее называлась Novo Nordisk) сократила 13 тысяч сотрудников за прошлый год, сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление компании. "В понедельник компания Novo сообщила, что за последний год сократила штат на 13 тысяч человек, поскольку производитель препаратов для похудения продолжает сокращать расходы на фоне обострения конкуренции", - пишет Financial Times. По состоянию на 17.58 мск акции компании снижались более чем на 8%. Ранее сообщалось, что в 2025 году компания сократила 9 тысяч рабочих мест, в том числе 5 тысяч в Дании, из общего числа сотрудников в 78 400 человек. В своей презентации для инвесторов в понедельник Novo сообщила, что за последний год компанию покинули еще 4 тысячи человек, следует из данных газеты. Представитель компании пояснил FT, что большинство этих сокращений произошло в результате естественной текучести кадров, а также в связи с решением Novo не заполнять вакансии. Газета указывает, что Novo вынуждена расширять портфель разработок, чтобы защититься от потери выручки в связи с истечением срока эксклюзивных прав на препараты для лечения ожирения и диабета, а также из-за неудачных клинических испытаний препарата для снижения риска сердечных приступов. Novo - международная фармацевтическая компания, в частности крупный производитель инсулинов, основана в 1923 году. Штаб-квартира находится в пригороде Копенгагена, Дания. Производство компании расположено в 13 странах, ее продукция доступна в 170 странах.
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бизнес, дания, financial times
Бизнес, ДАНИЯ, Financial Times
Датская фармкомпания Novo сократила 13 тысяч сотрудников за прошлый год
FT: датская фармацевтическая компания Novo сократила 13 тысяч сотрудников за прошлый год
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Датская фармацевтическая компания Novo (ранее называлась Novo Nordisk) сократила 13 тысяч сотрудников за прошлый год, сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление компании.
"В понедельник компания Novo сообщила, что за последний год сократила штат на 13 тысяч человек, поскольку производитель препаратов для похудения продолжает сокращать расходы на фоне обострения конкуренции", - пишет Financial Times.
По состоянию на 17.58 мск акции компании снижались более чем на 8%.
Ранее сообщалось, что в 2025 году компания сократила 9 тысяч рабочих мест, в том числе 5 тысяч в Дании, из общего числа сотрудников в 78 400 человек. В своей презентации для инвесторов в понедельник Novo сообщила, что за последний год компанию покинули еще 4 тысячи человек, следует из данных газеты.
Представитель компании пояснил FT, что большинство этих сокращений произошло в результате естественной текучести кадров, а также в связи с решением Novo не заполнять вакансии.
Газета указывает, что Novo вынуждена расширять портфель разработок, чтобы защититься от потери выручки в связи с истечением срока эксклюзивных прав на препараты для лечения ожирения и диабета, а также из-за неудачных клинических испытаний препарата для снижения риска сердечных приступов.
Novo - международная фармацевтическая компания, в частности крупный производитель инсулинов, основана в 1923 году. Штаб-квартира находится в пригороде Копенгагена, Дания. Производство компании расположено в 13 странах, ее продукция доступна в 170 странах.