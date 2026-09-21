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ОАЭ вошли в пятерку среди направлений для осеннего отдыха россиян - 21.09.2026, ПРАЙМ
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ОАЭ вошли в пятерку среди направлений для осеннего отдыха россиян
ОАЭ вошли в пятерку среди направлений для осеннего отдыха россиян - 21.09.2026, ПРАЙМ
ОАЭ вошли в пятерку среди направлений для осеннего отдыха россиян
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заняли четвертое место среди популярных направлений для осеннего отдыха российских туристов в текущем году, рассказал РИА... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T11:41+0300
2026-09-21T11:54+0300
туризм
бизнес
оаэ
турция
египет
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заняли четвертое место среди популярных направлений для осеннего отдыха российских туристов в текущем году, рассказал РИА Новости директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. "ОАЭ занимают четвертое место. Годом ранее Эмираты были на третьем месте, однако из-за конфликта на Ближнем Востоке продажи туров приостанавливали, и пока они еще не полностью восстановились", - рассказал Козырев о популярных осенних направлениях для отдыха россиян. При этом самым востребованным направлением стала Турция, второе место занял Египет, третье - Таиланд, а замыкает пятерку лидеров Китай. "Два года подряд средняя продолжительность тура на осенний сезон составляет 9 ночей. При этом 60% туров покупают пары, 23-24% - семьи с детьми, 12-13% - одиночные туристы, 3-4% приходится на большие компании", - добавил он. По его данным, средний чек отдыха россиян осенью в ОАЭ составляет 227 тысяч рублей на поездку, в Турции - 250 тысяч, в Египте - 236 тысяч, в Таиланде - 225 тысяч, а в Китае - 207 тысяч рублей.
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туризм, бизнес, оаэ, турция, египет
Туризм, Бизнес, ОАЭ, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ
11:41 21.09.2026 (обновлено: 11:54 21.09.2026)
 
ОАЭ вошли в пятерку среди направлений для осеннего отдыха россиян

Travelata.ru: ОАЭ заняли 4 место среди популярных направлений для осеннего отдыха россиян

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заняли четвертое место среди популярных направлений для осеннего отдыха российских туристов в текущем году, рассказал РИА Новости директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.
"ОАЭ занимают четвертое место. Годом ранее Эмираты были на третьем месте, однако из-за конфликта на Ближнем Востоке продажи туров приостанавливали, и пока они еще не полностью восстановились", - рассказал Козырев о популярных осенних направлениях для отдыха россиян.
При этом самым востребованным направлением стала Турция, второе место занял Египет, третье - Таиланд, а замыкает пятерку лидеров Китай.
"Два года подряд средняя продолжительность тура на осенний сезон составляет 9 ночей. При этом 60% туров покупают пары, 23-24% - семьи с детьми, 12-13% - одиночные туристы, 3-4% приходится на большие компании", - добавил он.
По его данным, средний чек отдыха россиян осенью в ОАЭ составляет 227 тысяч рублей на поездку, в Турции - 250 тысяч, в Египте - 236 тысяч, в Таиланде - 225 тысяч, а в Китае - 207 тысяч рублей.
 
ТуризмБизнесОАЭТУРЦИЯЕГИПЕТ
 
 
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