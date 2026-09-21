https://1prime.ru/20260921/oae-873504515.html

ОАЭ вошли в пятерку среди направлений для осеннего отдыха россиян

ОАЭ вошли в пятерку среди направлений для осеннего отдыха россиян - 21.09.2026, ПРАЙМ

ОАЭ вошли в пятерку среди направлений для осеннего отдыха россиян

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заняли четвертое место среди популярных направлений для осеннего отдыха российских туристов в текущем году, рассказал РИА... | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T11:41+0300

2026-09-21T11:41+0300

2026-09-21T11:54+0300

туризм

бизнес

оаэ

турция

египет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873504515.jpg?1789980857

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заняли четвертое место среди популярных направлений для осеннего отдыха российских туристов в текущем году, рассказал РИА Новости директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. "ОАЭ занимают четвертое место. Годом ранее Эмираты были на третьем месте, однако из-за конфликта на Ближнем Востоке продажи туров приостанавливали, и пока они еще не полностью восстановились", - рассказал Козырев о популярных осенних направлениях для отдыха россиян. При этом самым востребованным направлением стала Турция, второе место занял Египет, третье - Таиланд, а замыкает пятерку лидеров Китай. "Два года подряд средняя продолжительность тура на осенний сезон составляет 9 ночей. При этом 60% туров покупают пары, 23-24% - семьи с детьми, 12-13% - одиночные туристы, 3-4% приходится на большие компании", - добавил он. По его данным, средний чек отдыха россиян осенью в ОАЭ составляет 227 тысяч рублей на поездку, в Турции - 250 тысяч, в Египте - 236 тысяч, в Таиланде - 225 тысяч, а в Китае - 207 тысяч рублей.

оаэ

турция

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, оаэ, турция, египет