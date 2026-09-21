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Объем покупки юаней ЦБ РФ с расчетами 18 сентября составил 2 млрд рублей
Объем покупки юаней ЦБ РФ с расчетами 18 сентября составил 2 млрд рублей - 21.09.2026, ПРАЙМ
Объем покупки юаней ЦБ РФ с расчетами 18 сентября составил 2 млрд рублей
Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 18 сентября составил 2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:46+0300
2026-09-21T10:46+0300
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рынок
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 18 сентября составил 2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 сентября по 6 октября на 55,6 миллиарда рублей (по 2,5 миллиарда рублей в день). ЦБ РФ со своей стороны сообщал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.
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рынок, финансы, россия, минфин, банк россии, фнб
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин, Банк России, ФНБ
Объем покупки юаней ЦБ РФ с расчетами 18 сентября составил 2 млрд рублей
ЦБ: объем покупки юаней на внутреннем рынке с расчетами 18 сентября составил 2 млрд рублей
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 18 сентября составил 2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 сентября по 6 октября на 55,6 миллиарда рублей (по 2,5 миллиарда рублей в день). ЦБ РФ со своей стороны сообщал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.