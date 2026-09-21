https://1prime.ru/20260921/oon-873491342.html
В ООН предупредили об усилении климатического явления Эль-Ниньо
В ООН предупредили об усилении климатического явления Эль-Ниньо - 21.09.2026, ПРАЙМ
В ООН предупредили об усилении климатического явления Эль-Ниньо
Климатическое явление Эль-Ниньо усиливается, что может негативно повлиять на мировое производство кофе в 2026-2027 сельскохозяйственном году, сообщил РИА... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T04:48+0300
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РИМ, 21 сен - ПРАЙМ, Александр Логунов. Климатическое явление Эль-Ниньо усиливается, что может негативно повлиять на мировое производство кофе в 2026-2027 сельскохозяйственном году, сообщил РИА Новости экономист отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Фабио Пальмери.
Эль-Ниньо характеризуется потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана до аномальных значений.
"Эль-Ниньо усиливается, при этом вероятность очень сильного явления в конце 2026 и начале 2027 года превышает 90%. Это вызвало обеспокоенность относительно потенциального воздействия на производство кофе в ряде крупных стран-производителей, хотя масштабы возможного влияния пока остаются неопределенными и будут зависеть от развития погодных условий в ближайшие месяцы", - рассказал специалист ФАО.
По его словам, наибольшие опасения связаны с производством робусты в Азии, прежде всего во Вьетнаме и Индонезии, однако последствия также могут затронуть Бразилию и Колумбию.
"Опасения относительно потенциального воздействия Эль-Ниньо на производство кофе распространяются на несколько крупных стран-производителей", - сообщил Пальмери.
По его словам, во Вьетнаме усиление Эль-Ниньо может привести к более теплой и сухой погоде в Центральном нагорье (плато) - основном регионе выращивания кофе в стране. Продолжительная засуха может увеличить потребность в орошении и повлиять на цветение и развитие плодов следующего урожая робусты.
В Индонезии, на юге Суматры уже отмечается количество осадков ниже нормы. Продолжение засушливых условий может негативно повлиять на цветение и привести к снижению урожайности, отметил эксперт.
В Бразилии недавние осадки улучшили условия для цветения следующего урожая, однако в ближайшие месяцы в важных кофепроизводящих районах прогнозируются осадки ниже нормы и температуры выше нормы. Засуха может негативно повлиять на цветение и формирование кофейных ягод позднее в этом году.
В Колумбии умеренное Эль-Ниньо в прошлом способствовало производству кофе, однако усиление нынешнего явления вызывает опасения из-за возможных продолжительных или сильных засушливых условий, которые могут негативно сказаться на цветении, развитии зерен и урожайности, добавил Пальмери.
"Неблагоприятные погодные условия, связанные с Эль-Ниньо, могут снизить производство кофе, если условия станут достаточно суровыми или продолжительными в основных странах-производителях. Это особенно актуально с учетом концентрации мирового производства кофе: на Бразилию, Вьетнам, Колумбию и Индонезию в совокупности приходится более 60% мирового производства и экспорта кофейных зерен", - заключил эксперт ФАО.
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вьетнам, индонезия, бразилия, эль-ниньо, фао, оон
ВЬЕТНАМ, ИНДОНЕЗИЯ, БРАЗИЛИЯ, Эль-Ниньо, ФАО, ООН
В ООН предупредили об усилении климатического явления Эль-Ниньо
ФАО ООН: климатическое явление Эль-Ниньо может негативно повлиять на производство кофе
РИМ, 21 сен - ПРАЙМ, Александр Логунов. Климатическое явление Эль-Ниньо усиливается, что может негативно повлиять на мировое производство кофе в 2026-2027 сельскохозяйственном году, сообщил РИА Новости экономист отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Фабио Пальмери.
Эль-Ниньо характеризуется потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана до аномальных значений.
"Эль-Ниньо усиливается, при этом вероятность очень сильного явления в конце 2026 и начале 2027 года превышает 90%. Это вызвало обеспокоенность относительно потенциального воздействия на производство кофе в ряде крупных стран-производителей, хотя масштабы возможного влияния пока остаются неопределенными и будут зависеть от развития погодных условий в ближайшие месяцы", - рассказал специалист ФАО.
По его словам, наибольшие опасения связаны с производством робусты в Азии, прежде всего во Вьетнаме и Индонезии, однако последствия также могут затронуть Бразилию и Колумбию.
"Опасения относительно потенциального воздействия Эль-Ниньо на производство кофе распространяются на несколько крупных стран-производителей", - сообщил Пальмери.
По его словам, во Вьетнаме усиление Эль-Ниньо может привести к более теплой и сухой погоде в Центральном нагорье (плато) - основном регионе выращивания кофе в стране. Продолжительная засуха может увеличить потребность в орошении и повлиять на цветение и развитие плодов следующего урожая робусты.
В Индонезии, на юге Суматры уже отмечается количество осадков ниже нормы. Продолжение засушливых условий может негативно повлиять на цветение и привести к снижению урожайности, отметил эксперт.
В Бразилии недавние осадки улучшили условия для цветения следующего урожая, однако в ближайшие месяцы в важных кофепроизводящих районах прогнозируются осадки ниже нормы и температуры выше нормы. Засуха может негативно повлиять на цветение и формирование кофейных ягод позднее в этом году.
В Колумбии умеренное Эль-Ниньо в прошлом способствовало производству кофе, однако усиление нынешнего явления вызывает опасения из-за возможных продолжительных или сильных засушливых условий, которые могут негативно сказаться на цветении, развитии зерен и урожайности, добавил Пальмери.
"Неблагоприятные погодные условия, связанные с Эль-Ниньо, могут снизить производство кофе, если условия станут достаточно суровыми или продолжительными в основных странах-производителях. Это особенно актуально с учетом концентрации мирового производства кофе: на Бразилию, Вьетнам, Колумбию и Индонезию в совокупности приходится более 60% мирового производства и экспорта кофейных зерен", - заключил эксперт ФАО.