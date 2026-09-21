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Судоходство в Ормузском проливе в выходные снизилось в три раза - 21.09.2026, ПРАЙМ
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Судоходство в Ормузском проливе в выходные снизилось в три раза
Судоходство в Ормузском проливе в выходные снизилось в три раза - 21.09.2026, ПРАЙМ
Судоходство в Ормузском проливе в выходные снизилось в три раза
Судоходство в Ормузском проливе в субботу и воскресенье снизилось примерно в три раза по сравнению с показателем за выходные неделей ранее, сообщает... | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T10:56+0300
2026-09-21T10:56+0300
бизнес
ормузский пролив
персидский залив
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Судоходство в Ормузском проливе в субботу и воскресенье снизилось примерно в три раза по сравнению с показателем за выходные неделей ранее, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов. "По данным о судоходстве, в выходные через Ормузский пролив прошли двенадцать грузовых судов по сравнению с 35 судами в предыдущие выходные. Напряженность в Персидском заливе сохраняется, а отношения между США и Ираном находятся в безвыходном положении", - говорится в сообщении. Согласно предварительным данным Kpler, которые приводит агентство, в субботу пять судов с сельскохозяйственной продукцией, сжиженным природным газом и удобрениями вышли из Персидского залива, при этом в залив зашел пустой очень крупный газовоз. А в воскресенье из Ормузского пролива вышли четыре отслеживаемых судна: два танкера с нефтепродуктами и два пустых перевозчика для насыпных грузов и газа, в этот день также в Персидский залив вошли еще два небольших нефтяных танкера, следует из данных, приводящихся в материале. До начала конфликта на Ближнем Востоке, который начался 28 февраля, через Ормузский пролив проходило в день в среднем 125 больших коммерческих судов, включая танкеры, газовозы, сухогрузы и контейнеровозы, отмечает Reuters.
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бизнес, ормузский пролив, персидский залив, сша
Бизнес, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, США
10:56 21.09.2026
 
Судоходство в Ормузском проливе в выходные снизилось в три раза

Reuters: судоходство в Ормузском проливе в выходные снизилось втрое

© fotolia.com / Nickolay KhoroshkovСудно с грузом
Судно с грузом - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
© fotolia.com / Nickolay Khoroshkov
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Судоходство в Ормузском проливе в субботу и воскресенье снизилось примерно в три раза по сравнению с показателем за выходные неделей ранее, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.
"По данным о судоходстве, в выходные через Ормузский пролив прошли двенадцать грузовых судов по сравнению с 35 судами в предыдущие выходные. Напряженность в Персидском заливе сохраняется, а отношения между США и Ираном находятся в безвыходном положении", - говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным Kpler, которые приводит агентство, в субботу пять судов с сельскохозяйственной продукцией, сжиженным природным газом и удобрениями вышли из Персидского залива, при этом в залив зашел пустой очень крупный газовоз.
А в воскресенье из Ормузского пролива вышли четыре отслеживаемых судна: два танкера с нефтепродуктами и два пустых перевозчика для насыпных грузов и газа, в этот день также в Персидский залив вошли еще два небольших нефтяных танкера, следует из данных, приводящихся в материале.
До начала конфликта на Ближнем Востоке, который начался 28 февраля, через Ормузский пролив проходило в день в среднем 125 больших коммерческих судов, включая танкеры, газовозы, сухогрузы и контейнеровозы, отмечает Reuters.
 
БизнесОрмузский проливПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВСША
 
 
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