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Оценка госпакета "Шереметьево" для приватизации займет не меньше месяца
Оценка госпакета "Шереметьево" для приватизации займет не меньше месяца - 21.09.2026, ПРАЙМ
Оценка госпакета "Шереметьево" для приватизации займет не меньше месяца
Оценка госпакета "Шереметьево" для приватизации займет не меньше месяца после получения отчетности, заявил в кулуарах Московского финансового форума заместитель | 21.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-21T18:31+0300
2026-09-21T18:31+0300
2026-09-21T18:31+0300
бизнес
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алексей моисеев
владимир путин
аэропорт шереметьево
аэропорт домодедово
росимущество
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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Оценка госпакета "Шереметьево" для приватизации займет не меньше месяца после получения отчетности, заявил в кулуарах Московского финансового форума заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Нет, в октябре невозможно. Потому что Росимущество только получило отчетность за полугодие. Там важно было дождаться, потому что они же купили в первом полугодии "Домодедово". Соответственно, надо было эту оценку делать уже на основании консолидированной отчетности вместе с "Домодедово", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о продаже госпакета "Шереметьево".
"Поэтому сейчас у нас займет, наверное, не меньше месяца оценка, и потом будем думать. Плюс там еще надо сформулировать, если помните, в указе написано про обязательство инвестиционное. Соответственно, их тоже надо сформулировать, поэтому работаем сейчас с Росавиацией и Минтрансом", - добавил он.
Приватизация госпакета "Шереметьево" произойдет до конца этого года, при этом будет происходить продажа всего пакета акций без публичного их размещения, ранее говорил Моисеев.
Президент России Владимир Путин в начале августа подписал указ об исключении международного аэропорта "Шереметьево " из перечня стратегических предприятий, таким образом появляется возможность для его приватизации.
Для перехода акций аэропорта из государственной собственности в частную необходимо внесение "Шереметьево " в прогнозный план приватизации федерального имущества.
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Бизнес, РОССИЯ, Алексей Моисеев, Владимир Путин, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово, Росимущество
Оценка госпакета "Шереметьево" для приватизации займет не меньше месяца
Минфин: оценка госпакета "Шереметьево" для приватизации займет не меньше месяца
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Оценка госпакета "Шереметьево" для приватизации займет не меньше месяца после получения отчетности, заявил в кулуарах Московского финансового форума заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Нет, в октябре невозможно. Потому что Росимущество только получило отчетность за полугодие. Там важно было дождаться, потому что они же купили в первом полугодии "Домодедово". Соответственно, надо было эту оценку делать уже на основании консолидированной отчетности вместе с "Домодедово", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о продаже госпакета "Шереметьево".
"Поэтому сейчас у нас займет, наверное, не меньше месяца оценка, и потом будем думать. Плюс там еще надо сформулировать, если помните, в указе написано про обязательство инвестиционное. Соответственно, их тоже надо сформулировать, поэтому работаем сейчас с Росавиацией и Минтрансом", - добавил он.
Приватизация госпакета "Шереметьево" произойдет до конца этого года, при этом будет происходить продажа всего пакета акций без публичного их размещения, ранее говорил Моисеев.
Президент России Владимир Путин в начале августа подписал указ об исключении международного аэропорта "Шереметьево " из перечня стратегических предприятий, таким образом появляется возможность для его приватизации.
Для перехода акций аэропорта из государственной собственности в частную необходимо внесение "Шереметьево " в прогнозный план приватизации федерального имущества.