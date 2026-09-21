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Оценка госпакета "Шереметьево" для приватизации займет не меньше месяца

Оценка госпакета "Шереметьево" для приватизации займет не меньше месяца - 21.09.2026, ПРАЙМ

Оценка госпакета "Шереметьево" для приватизации займет не меньше месяца

Оценка госпакета "Шереметьево" для приватизации займет не меньше месяца после получения отчетности, заявил в кулуарах Московского финансового форума заместитель | 21.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-21T18:31+0300

2026-09-21T18:31+0300

2026-09-21T18:31+0300

бизнес

россия

алексей моисеев

владимир путин

аэропорт шереметьево

аэропорт домодедово

росимущество

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МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Оценка госпакета "Шереметьево" для приватизации займет не меньше месяца после получения отчетности, заявил в кулуарах Московского финансового форума заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Нет, в октябре невозможно. Потому что Росимущество только получило отчетность за полугодие. Там важно было дождаться, потому что они же купили в первом полугодии "Домодедово". Соответственно, надо было эту оценку делать уже на основании консолидированной отчетности вместе с "Домодедово", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о продаже госпакета "Шереметьево". "Поэтому сейчас у нас займет, наверное, не меньше месяца оценка, и потом будем думать. Плюс там еще надо сформулировать, если помните, в указе написано про обязательство инвестиционное. Соответственно, их тоже надо сформулировать, поэтому работаем сейчас с Росавиацией и Минтрансом", - добавил он. Приватизация госпакета "Шереметьево" произойдет до конца этого года, при этом будет происходить продажа всего пакета акций без публичного их размещения, ранее говорил Моисеев. Президент России Владимир Путин в начале августа подписал указ об исключении международного аэропорта "Шереметьево " из перечня стратегических предприятий, таким образом появляется возможность для его приватизации. Для перехода акций аэропорта из государственной собственности в частную необходимо внесение "Шереметьево " в прогнозный план приватизации федерального имущества.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, алексей моисеев, владимир путин, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово, росимущество